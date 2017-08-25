«Тайна 7 сестер»: Рецензия Киноафиши

Нуми Рапас и проблемы многодетной семьи

Семь сестер-близняшек – тяжелое испытание для любого родителя. Особенно если они родились в мире, где существует угроза перенаселения. Правительство контролирует ситуацию законом «О распределении семей», и близняшкам приходится скрываться, выходя на улицу только в свой день. Но это не могло длиться вечно.

Томми Виркола посягнул на самое дорогое для будущего человечества – на детей. Правда, сделал это он руками доктора Николетт Кейман. Гленн Клоуз вновь испробовала себя в роли ученого и сильной женщины, на долю которой выпало принимать трудные, неоднозначные решения ради общего блага. В отличие от доктора Кэролайн Колдвелл из «Новой эры Z», одержимой желанием докопаться до истины кардиоцепса однобокого, Николетт не получила столько экранного времени, долгое время существуя лишь в качестве фантомного антагониста. При желании исполнительница роли Круэллы де Виль могла бы и в одиночку вытянуть на себе весь фильм, однако эта честь была предоставлена Нуми Рапас.

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

Актриса заодно получила возможность реабилитироваться после одноразового «Секретного агента»: в отличие от анти-бондианы, где Нуми была заточена в жестких рамках амплуа агента, в «Тайне 7 сестер» ей дали развернуться во всю свою мощь, показав семь разных персонажей с отличающимся мировоззрением, мышлением и моделью поведения. На плечи Рапас легла задача не только не дать просесть сюжету, но и продемонстрировать взаимодействие между сестрами и возможное развитие характера каждой из них. Ситуация доходит до того, что во время общих сцен «сестер» происходящее на экране начинает напоминать «Сейлор Мун», где главные героини отличались внешне друг от друга лишь прической, одеждой да цветом глаз. При этом у актрисы не было возможности, как, к примеру, у МакЭвоя заинтриговать зрителя вопросом – какая же из множественных личностей сейчас владеем телом? – отчего проседает глубина игры. Но и это Виркола вытянул неожиданной детективной линией, в которой мозг зрителя работает помимо его воли. А тогда, когда приходит осознание, кто же виноват и чем все закончится, режиссер не удивляет неожиданным, нетипичным сюжетным поворотом ради ахового эффекта: он берет тоньше, добавляя в предугаданную сцену нюанс, который меняет все.

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

Это сложнее и одновременно легче, чем задача Кейт Бланшетт в «Манифесто» С одной стороны, героини Рапас находятся в непосредственном и постоянном взаимодействии друг с другом, отчего, при желании, их можно сравнить и вынести окончательный вердикт качеству работы. С другой стороны, отличия сестер ярче оттеняются из-за этого самого взаимодействия, что чуть облегчает задачу Рапас. К тому же, в «Манифесто» куда больше рефлексии и отсылок к современному обществу, а мир «Тайны 7 сестер» отсылает нас в киберпанковское будущее, исполненное в соответствии со всеми требованиями жанра и нормами голливудского кино.

Тем не менее, каждая из семи сестер оказывается так или иначе раскрыта: Понедельник, живущая по правилам и с которой все начинается, рыжая наркоманка Вторник, всеядная и агрессивная Среда, мечтающая о свободе Четверг, гений и социопат Пятница, отвязная и пошловатая Суббота, мягкая и хозяйственная Воскресенье. У каждой в определенной степени раскрывается характер, но не развивается, оказываясь словно застывшим, замороженным, как и сама Нуми, из фильма в фильм переносящая свою холодность и невозмутимость. Даже смотря на то, как по-разному переживают и рыдают сестры, все равно остается осознание, что всех их играет один человек. Одинаковое ДНК не делает людей с разными интересами и предпочтениями одинаковыми абсолютно во всем.

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

Среди плюсов картины стоит отметить задействованность всех второстепенных персонажей: каждый, от охранника до случайной маленькой девочки, оказывается на своем месте и влияет на ход сюжета. Их не так много, чтобы повествование оказалось перегружено, и не слишком мало, чтобы осталось ощущение пустого, картонного мира. Впрочем, игра массовки порой все же заставляет воскликнуть «Не верю!», но на то это и не главные и даже не второстепенные персонажи. В целом, съемочной группе удалось создать атмосферу перенаселенной Земли, которая не пытается найти решение проблемы освоением космоса.

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

С точки зрения картинки, от «Тайны 7 сестер» не стоит ожидать размаха компьютерной графики «Ghost In the Shell»: проапгрейжена лишь часть девайсов, причудливым образом соседствующих на экране с советскими лифтами и стандартного типа турникетами. Закрученный сюжет, хоть и предугадываемый местами, все же подкидывает зрителю несколько приятных моментов, к примеру, процессию позора бравой команды оперативников, которых разъяренные жители трущоб, вместо того, чтобы бояться и прятаться, активно закидывают мусором и довольно громко заявляют о своей гражданской позиции. В некоторых сценах же массовка картонная, абсолютно не реагирущая на то, что у них тут под боком побитая и сильно состаренная гримом женщина спасается от погони.

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

Боткину и Уильямсу так и хочется задать вопрос: почему браслеты, на которых зиждется гарантия безопасности и послушания общества, так легко подделать и размножить, почему сканер считывает даже отмершую роговицу глаза, почему правительство, так тщательно следящее за демографическим состоянием в стране, не вычислило сестер по количеству потребляемых продуктов, и почему так мало экранного времени у Уиллема Дефо?

Кадр из фильма «Тайна 7 сестер»

В целом, «Тайна 7 сестер» оставляет положительное впечатление даже несмотря на огрехи. Нуми искренне старалась, задействовав все, чем ее одарила природа, не дала задавить себя Гленн Клоуз и в целом достойно вытянула фильм на своих плечах. Радует также и завершенность произведения: режиссер удержался от искушения протянуть ниточки для сиквела – болезнь, повсеместно вспыхивающая даже у заслуженных мэтров кинематографа.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 31 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайна 7 сестер»