Внимание, девочки. Завтра... большой день. Вы ведь знаете, что в неделе семь дней. Так вот, начиная с завтрашнего дня, каждая из вас сможет выходить на улицу в тот день недели, который соответствует её имени. Это значит, что Воскресенье будет выходить в воскресенье, Понедельник — в понедельник, Вторник — во вторник и так далее. Здесь, в доме, я хочу, чтобы вы были собой. Одевайтесь так, как хотите. Я хочу, чтобы вы были креативными и выражали себя. Но за этими стенами вы все будете иметь одну общую личность — Карен Сеттман, в честь вашей матери.