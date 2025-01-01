ReporterЗа последние 50 лет мы удвоили население, утроили потребление еды и воды и учетверили использование ископаемого топлива. Каждые четыре дня на планете становится на миллион человек больше. Как мир справится с этим взрывным ростом населения?
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Thursday SettmanПонедельник сделал всё за них. Она хотела, чтобы они были в безопасности.
Terrence SettmanВнимание, девочки. Завтра... большой день. Вы ведь знаете, что в неделе семь дней. Так вот, начиная с завтрашнего дня, каждая из вас сможет выходить на улицу в тот день недели, который соответствует её имени. Это значит, что Воскресенье будет выходить в воскресенье, Понедельник — в понедельник, Вторник — во вторник и так далее. Здесь, в доме, я хочу, чтобы вы были собой. Одевайтесь так, как хотите. Я хочу, чтобы вы были креативными и выражали себя. Но за этими стенами вы все будете иметь одну общую личность — Карен Сеттман, в честь вашей матери.
Young ThursdayМожно я пойду на улицу?
Terrence SettmanДа, если это твой день. Но вы никогда не должны выходить на улицу вместе одновременно. Даже с браслетом. И где бы вы ни были, что бы ни делали, никогда никому не говорите, что вы сестры. Это очень важно. Понятно?