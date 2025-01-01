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Киноафиша Фильмы Тайна 7 сестер Цитаты из фильма Тайна 7 сестер

Цитаты из фильма Тайна 7 сестер

Terrence Settman Что происходит с одной из вас, происходит со всеми вами. А теперь, Понедельник...
[кладёт руку на плаху, расправляя пальцы перед ампутацией]
Terrence Settman Мне нужно, чтобы ты была храброй. Покажи пример своим сёстрам.
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Young Doctor [смотрит в палату новорождённых] Вы уже думали над именами?
Terrence Settman Ну, их семь. Значит: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресенье.
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Thursday Если ты её любишь, если ты действительно её любишь... ты должен помочь мне.
Adrian Knowles У тебя есть план?
Thursday Я и есть план.
🧡
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[первые реплики]
Reporter За последние 50 лет мы удвоили население, утроили потребление еды и воды и учетверили использование ископаемого топлива. Каждые четыре дня на планете становится на миллион человек больше. Как мир справится с этим взрывным ростом населения?
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[последние слова]
Thursday Settman Понедельник сделал всё за них. Она хотела, чтобы они были в безопасности.
Tuesday Settman Так и будет.
🧡
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Thursday Если мы получим это повышение, то всё благодаря Пятнице. Она заставляет нас всех выглядеть гениями.
Friday Это командная работа. Вы выполняете всю грязную работу, а я просто считаю цифры.
Sunday «Семь умов лучше одного.»
[переход к сцене домашнего обучения много лет назад]
Terrence Settman Вы должны работать сообща. Вместе вы сильнее, чем каждый поодиночке. Со временем нужно выбрать профессию, которая использует ваши общие навыки.
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Terrence Settman [для его собравшихся внучек] Вечернее собрание — самая важная часть вашего дня. Это время, чтобы поделиться каждой деталью с сестрами.
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Terrence Settman [для маленькой Четверга, возле «детского сада»] Не забывай. Ты — единственная и неповторимая Карен Сеттман.
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Sunday [смертельно ранена, очевидно умирает] Прости. Мне так жаль...
Thursday Нет! Ты — Санди. А? Ты должна верить. А?
Sunday Я не знаю, во что верить. Я не знаю...
[вздыхает от боли:]
Sunday Ох! Я не знаю, кто я.
[черты лица замирают, она умирает]
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Friday Всё нормально. Я не такая, как вы все. Наша семья была с ума сойти, но мне это было нужно, чтобы выжить. Я не смогла бы выбраться одна. Не без вас.
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Jerry Карен! Я тебя раскусил!
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Terrence Settman Внимание, девочки. Завтра... большой день. Вы ведь знаете, что в неделе семь дней. Так вот, начиная с завтрашнего дня, каждая из вас сможет выходить на улицу в тот день недели, который соответствует её имени. Это значит, что Воскресенье будет выходить в воскресенье, Понедельник — в понедельник, Вторник — во вторник и так далее. Здесь, в доме, я хочу, чтобы вы были собой. Одевайтесь так, как хотите. Я хочу, чтобы вы были креативными и выражали себя. Но за этими стенами вы все будете иметь одну общую личность — Карен Сеттман, в честь вашей матери.
Young Thursday Можно я пойду на улицу?
Terrence Settman Да, если это твой день. Но вы никогда не должны выходить на улицу вместе одновременно. Даже с браслетом. И где бы вы ни были, что бы ни делали, никогда никому не говорите, что вы сестры. Это очень важно. Понятно?
[девочки кивают]
Terrence Settman Хорошо, значит, начинаем завтра. С тебя, Четверг.
[Четверг выглядит обеспокоенной]
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Sunday Settman [лежит на спине, смертельно ранена] Ой! Это плохо?
Thursday Settman Всё будет хорошо. Смотри на меня.
[тянется за полотенцем, которое Среда спешит подать]
Sunday Settman [полотенце прижато к зияющей ране] Я не хочу умирать...!
[задыхается]
Sunday Settman Я не хочу умирать!
Thursday Settman Ты будешь в порядке. Я рядом. Ладно?
Sunday Settman [задыхается] Прости... Очень прости...
[последние вздохи]
Thursday Settman Нет! Ты — Воскресенье.
[со слезами:]
Thursday Settman Ммм? Ты же должна верить. Ммм?
Sunday Settman [слезы на глазах] Я не знаю, во что верю... Я не... Я не знаю, кто я...
[последний вздох]
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Thursday Это не семья. Это репрессивный режим!
🧡
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Jerry Осталось пятеро. Все тухлые яйца в одной корзине.
Nicolette Cayman Есть другой выход?
Jerry Если хочешь, чтобы всё осталось в тайне — нет.
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