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Тайна 7 сестер Тайна 7 сестер
Киноафиша Фильмы Тайна 7 сестер Отзывы о фильме «Тайна 7 сестер»
Seven Sisters Тайна 7 сестер 2017 / Великобритания
7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Тайна 7 сестер»

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Семь сестер-близняшек – тяжелое испытание для любого родителя. Особенно если они родились в мире, где существует угроза перенаселения. Правительство контролирует ситуацию законом «О распределении семей», и близняшкам приходится скрываться, выходя на улицу только в свой день. Но это не могло длиться вечно. Томми Виркола посягнул на самое дорогое для будущего человечества – на детей. Правда, сделал это он руками доктора Николетт Кейман. Гленн Клоуз вновь испробовала…

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Daria Fet 2 сентября 2017, 00:44
Оценка
Фильм замечтальный) Весь фильм была в ожидании "что же будет дальше".Должен понравиться всем :) Рекомендую
2 сентября 2017, 00:44 Ответить
leadraven 5 сентября 2017, 22:22
Оценка
Особо не узнавал о фильме, а потому ожидал лёгкий фантастический детектив с интересной актёрской игрой. А получил тяжёлую, даже тяжеленную, жестокую, кровавую драму. Местами нелепую, местами нелогичную, местами предсказуемую, местами плохо дублированную, но крайне эмоциональную. Просмотр оставил очень сильное впечатление.
Поставил бы 5/5, но за россыпь небольших недоработок, регулярно возвращающих из фильма в кинозал, снимаю 1 балл.
Итог: 4/5. Фильм весьма достойный.
5 сентября 2017, 22:22 Ответить
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