Семь сестер-близняшек – тяжелое испытание для любого родителя. Особенно если они родились в мире, где существует угроза перенаселения. Правительство контролирует ситуацию законом «О распределении семей», и близняшкам приходится скрываться, выходя на улицу только в свой день. Но это не могло длиться вечно. Томми Виркола посягнул на самое дорогое для будущего человечества – на детей. Правда, сделал это он руками доктора Николетт Кейман. Гленн Клоуз вновь испробовала…
Поставил бы 5/5, но за россыпь небольших недоработок, регулярно возвращающих из фильма в кинозал, снимаю 1 балл.
Итог: 4/5. Фильм весьма достойный.
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