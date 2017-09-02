Наша рецензия

Семь сестер-близняшек – тяжелое испытание для любого родителя. Особенно если они родились в мире, где существует угроза перенаселения. Правительство контролирует ситуацию законом «О распределении семей», и близняшкам приходится скрываться, выходя на улицу только в свой день. Но это не могло длиться вечно. Томми Виркола посягнул на самое дорогое для будущего человечества – на детей. Правда, сделал это он руками доктора Николетт Кейман. Гленн Клоуз вновь испробовала…