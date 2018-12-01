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Робин Гуд: Начало Робин Гуд: Начало
Киноафиша Фильмы Робин Гуд: Начало Отзывы о фильме «Робин Гуд: Начало»
Robin Hood Робин Гуд: Начало 2018 / США
7.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Робин Гуд: Начало»

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Наша рецензия

В имение Локсли живет паренек Робин, баловень судьбы, не знающий, зачем он существует. После встречи с Мэриан все обретает для него смысл, но все рушится, когда на его имя приходит повестка. Робин отправляется на войну в Аравию, откуда возвращаться с желанием поскорее жениться и осесть в семейном гнезде. Но оказывается, что его давно все считают мертвым, на него несколько лет назад пришла похоронка, имение разорено и разграблено во имя высшей цели. Из-за нее же местный шериф постоянно повышает…

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poshehonec 1 декабря 2018, 21:43
Оценка
Много динамики, но категорически нелогичный и неправдоподобный... Вопросы вызывают, почти каждый кадр. Закос под микс прошлого и современности - воспринимается с трудом. "Антиутопия"? Едва ли...
Несоответствия эпохи, сценария, костюмов периодически вызывают смех, сквозь слезы)
1 декабря 2018, 21:43 Ответить
avk178 2 декабря 2018, 00:36
Оценка
Ужас. Сделайте выдержку из action и все! Такие скудные диалоги лишенные смысла, связи и правдоподобности [email protected]
Можно вернуть деньги за билеты?!?!
2 декабря 2018, 00:36 Ответить
Марина Торопова 2 декабря 2018, 20:45
Оценка
Фильм не зацепил. В некоторых моментах актёры слишком переигрывали.
2 декабря 2018, 20:45 Ответить
gaevayayulia 2 декабря 2018, 23:17
Оценка
Фильм ужасный !!! Не тратьте свое время , хотели уйти почти в самом начале , но все надеялись на чудо)). Могли бы постараться снять достойный фильм , а не бред , жалко денег
2 декабря 2018, 23:17 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 3 декабря 2018, 19:28
Оценка
бодрый такой фильм. постоянно кто то куда то бежит, стреляет из лука, что то поджигает. короче хрен поспишь. главгад мерзкий, герой няшка. что еще нужно что бы легко провести два часа
3 декабря 2018, 19:28 Ответить
seven77713 4 декабря 2018, 20:25
Оценка
Фильм один раз посмотреть можно, концовка скучная
4 декабря 2018, 20:25 Ответить
Татьяна Вайганд 5 декабря 2018, 08:34
Оценка
Лично мне фильм очень понравился. Динамичный, интересный, в меру забавный. Снят отлично. Для такого жанра 10/10.
5 декабря 2018, 08:34 Ответить
Екатерина Киселева 6 декабря 2018, 13:07
Оценка
Фильм просто супер, динамичный, все время держит в напряжении. 10 из 10. Всем смотреть!!!
6 декабря 2018, 13:07 Ответить
Олеся Борщева 9 декабря 2018, 04:23
в ответ на сообщение gaevayayulia от 2 декабря 2018, 23:17
Оценка
Полностью согласна
9 декабря 2018, 04:23 Ответить
lisevich 9 декабря 2018, 14:52
Оценка
Ужасный фильм. Еле досмотрели до конца.
9 декабря 2018, 14:52 Ответить
cherepanova13 9 декабря 2018, 15:02
Оценка
Просто ужас. Час сидели просто потому что пришли, но так и не досидели. Перебор и штампы в каждом кадре, в каждом слове. Просто кошмар
9 декабря 2018, 15:02 Ответить
Олег Чижик 12 декабря 2018, 23:47
Оценка
Шикарный фильм, для легкого времяпрепровождения, ожидать историчности и логики отнего не стоит, но если вам нравится лук-пулемет, лук-гранатомет и тп. И просто хотите посмотреть хороший экшн с приемлемым сюжетом, то идти стоит. Поставил 10/10 что б поднять рейтинг, объективно 7.5
12 декабря 2018, 23:47 Ответить
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