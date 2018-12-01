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В имение Локсли живет паренек Робин, баловень судьбы, не знающий, зачем он существует. После встречи с Мэриан все обретает для него смысл, но все рушится, когда на его имя приходит повестка. Робин отправляется на войну в Аравию, откуда возвращаться с желанием поскорее жениться и осесть в семейном гнезде. Но оказывается, что его давно все считают мертвым, на него несколько лет назад пришла похоронка, имение разорено и разграблено во имя высшей цели. Из-за нее же местный шериф постоянно повышает…