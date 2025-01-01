Casey BracketГалактике. 250 миллиардов звёзд. Зачем говорить «вселенная»? Просто говорю.
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Predator[Перевод его языка]Здравствуйте. Мне было интересно наблюдать, как вы убиваете друг друга. Я пришёл уничтожить это тело. Оно не принадлежит вам. Ваш выбор — бежать. Я обнаружил среди вас настоящего воина. Того, кого зовут Маккенна. Он станет вашим лидером. Он будет моим трофеем. Я даю вам преимущество во времени. Уходите.
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Rory McKennaИзвини, я так и не вырос. Знаешь... так, как ты хотела.
Quinn McKenna[жестом предлагает Рори наклониться ближе]Расскажу тебе секрет. Правда в том, что, малыш, я так и не вырос так, как хотел *я*.
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[Ассасин Хищник швыряет другого Хищника на крышу машины]
КойлА кто этот большой? Кто этот большой, Док? Это типа самец?
БакслиЕму нас вообще по#й. Он просто хотел убить эту тварь.
Кейси БрэкетВы это видели, да? Ребята! Вы видели? Он — у него под кожей вырос экзоскелет. Что, они теперь друг друга охотятся?
TraegerО, да? Вот это да, он собирается так сделать? Знаешь что, дружок... если это действительно твой папаша, а я очень на это надеюсь... то он, наверное, самый тупой уё###й, с кем я когда-либо сталкивался.
[смеётся]
TraegerЯ имею в виду, снайпер Рейнджер, который наступает на проволочные датчики? Он должен быть...
[понимает]
Traeger... создаёт отвлекающий манёвр. Это чёртов отвлекающий манёвр.
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BaxleyЯ кое-что понял. Кажется, нам капец. Нас хотят пустить на охоту, и кому? Армии?