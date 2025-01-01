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Киноафиша Фильмы Хищник Цитаты из фильма Хищник

Цитаты из фильма Хищник

Baxley Да ну нафиг!
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Кейси Брэкет [В лаборатории, заполненной учёными, когда Хищник уложен на стол для осмотра] Почему вы называете его "Хищник"?
Трегер Это прозвище. Знаете, данные показывают, что он отслеживает добычу, использует её слабости. Кажется, что он — ну, получает от этого удовольствие. Как в игре.
Кейси Брэкет Это не хищник, это спортивный охотник.
Трегер Что?
Кейси Брэкет Хищник убивает добычу, чтобы выжить. То, что вы описываете, больше похоже на рыбалку на окуня.
Трегер Ну, мы провели голосование. "Хищник" звучит круче, правда?
[Остальные в лаборатории соглашаются]
Трегер Чёрт да.
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Coyle Эй, Бэксли! Если бы вагина твоей мамы была видеоигрой, ей присвоили бы рейтинг "E" — для "Все".
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Quinn McKenna К черту сюда!
[когда Хищник приближается, чтобы убить всех, он кричит, чтобы все сели на мотоциклы рядом и уехали]
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Койл Эй, Бэксли! Вопрос тебе.
Бэксли Ну вот опять...
Койл Как обрезать бездомного?
Бэксли Щас услышишь...
Койл Пнул его маму в подбородок.
[смеётся]
Бэксли [Неразборчивые маты Бэксли из-за туретта. Остальные члены команды взрываются смехом]
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Casey Bracket [она внимательно осматривает Хищника, пока он привязан к столу] Ты просто чертовски красивая тварь.
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[Относится к нанотехнологическому костюму убийцы Хищника]
Др. Ямада Что, чёрт возьми, это такое?
Куинн Маккенна Это мой новый костюм, приятель. Надеюсь, у них есть размер 42 длинный.
[Начинаются финальные титры. Вход: Убийца Хищника]
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Traeger Господа, помните... они крупные, быстрые, и трахать вас — это их понятие туризма.
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Quinn McKenna Что это за детектор лжи? Я думал, это психиатрическое обследование.
VA Psych Нам нужно знать, представляете ли вы угрозу.
Quinn McKenna Я снайпер. Разве представлять угрозу не **б****й** смысл моей работы?
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Nebraska Williams [описание Хищника жене МакКенны] Знаешь, кто такая Вупи Голдберг? Это как инопланетная Вупи Голдберг.
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Трэйгер [смотрит на корабль Хищника] Ну что скажешь, дружище? Думаешь, сможешь нас туда провести? Потому что я не уверен, что ты сможешь.
Рори Маккенна Хорошая обратная психология. Я тоже могу так. Не иди на х#й.
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Coyle В чём разница между пятью большими чернокожими мужиками и шуткой? Мама Бэксли не понимает шуток.
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Casey Bracket Это зовётся Хищник. Он охотится на людей ради спорта.
Nebraska Williams Технически, это не хищник. Это скорее...
Casey Bracket Спасибо.
Coyle Это охотник.
Casey Bracket Я сказал то же самое.
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VA Psych Ты как-то сказал: я выпал из утробы матери, упал на пол и начал ползти через враждебную территорию к своей могиле.
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Quinn McKenna Приветствую.
Sapir Что, хочешь нас убить своим чёртовым транквилизатором?
Quinn McKenna Ты забрал моего парня, так что да.
[стреляет Сапиру в глаз]
Rory McKenna Я же говорил.
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Traeger Хищники не просто сидят и делают шляпы из ребер. Они покорили космос.
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Nebraska Williams Что ты тут делаешь? Да брось, мужик, это же психушка.
[указывает на Линча]
Nebraska Williams Посмотри на этого уё###а.
Lynch Психи!
Coyle Психи, ага.
Quinn McKenna Ага...
[вздыхает]
Quinn McKenna У меня была встреча с космическим пришельцем.
Coyle О, чёрт!
[все смеются]
Nebraska Williams Нет, пусть он...
Coyle Ладно, этот парень выигрывает. Лучшая история, что я слышал. Классика...
Lynch Вот это победитель. Чёрт возьми.
Quinn McKenna [кричит] Заткнись, б##ь!
Coyle А.
Quinn McKenna Они хотят закрыть тему, вот я и здесь. Застрял во второй группе. Продолжение первой, только тупее.
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Quinn McKenna [представляются] Маккенна.
Nebraska Williams Небраска Уильямс.
Quinn McKenna Это твое настоящее имя?
Nebraska Williams Гейлорд.
Quinn McKenna Тогда правильный выбор.
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Quinn McKenna Доброе утро, солнышко.
Casey Bracket Очень бы хотелось, чтобы меня перестали так называть.
[быстро хватает рядом стоящее ружьё и наводит на МакКенну]
Coyle Эй-эй! Хо-хоо! Я же говорил, что она схватит! Десять баксов, плати. Уу!
[остальные участники группы нехотя дают Койлу деньги]
Casey Bracket Где мой телефон?
Quinn McKenna [намёк на ружьё] Он тебе не понадобится.
[Кейси взводит ружьё]
Quinn McKenna Ну, это не...
[медленно тянется к своему оружию]
Quinn McKenna Всё нормально. Я сказала, всё нормально.
[пытается вырвать оружие из рук Кейси, та нажимает на спуск; группа в шоке, затем разражается смехом]
Coyle Ё-моё! Я же говорил, что она нажмёт! Надо было на тебя ставить в этот раз!
Nebraska Williams Она мне нравится!
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Quinn McKenna Кто ты такой?
Predator Кто ты такой?
Quinn McKenna Заткнись, п##ц.
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Casey Bracket Похоже, они пытаются создать гибрид.
Quinn McKenna Ты просто выдрал это из своей жопы.
Casey Bracket Ты не видел нового Хищника? Он эволюционирует.
Quinn McKenna Или его просто апгрейдят.
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[после того, как Хищник перебивает солдат]
Transport Driver Всё в порядке там сзади?
[Хищник показывает палец вверх отрубленной рукой]
Transport Driver Вы, чёрт п###, ребята.
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Quinn McKenna Кейси! Не хочешь ли ты свалить отсюда к чёрту?
Casey Bracket «Свалить к чёрту» — это моё второе имя.
Quinn McKenna [смотрит на Небраску] А я думал, что Гейлорд — это плохо.
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[первые реплики]
Haines [по рации] Пикет один, прием. Есть ли визуальный контакт с заложниками?
Quinn McKenna Пока нет.
Dupree [по рации] Держу 20 баксов, что их не покажут.
Quinn McKenna Вы двое, блин, реально делаете ставки, убили ли эти му#аки заложников?
Dupree Абсо-бл#ть-ютно.
Haines Полагаю, это было подразумеваемо.
Dupree Просто проверяю. Я в деле на 20.
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Quinn McKenna Ты говоришь, что мой сын направляется к космическому кораблю, а вместе с ним — 3-метровый пришелец.
Nebraska Williams Эээ, на самом деле 3,3 метра. Раньше был наёмником.
Quinn McKenna Это гибрид? Что это значит?
Casey Bracket Это значит, что он — китайское меню из ДНК. Состоит из самых смертоносных видов во всей...
Nebraska Williams Во всей вселенной, да?
Casey Bracket Галактике.
Nebraska Williams Что?
Casey Bracket Галактике. 250 миллиардов звёзд. Зачем говорить «вселенная»? Просто говорю.
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Predator [Перевод его языка] Здравствуйте. Мне было интересно наблюдать, как вы убиваете друг друга. Я пришёл уничтожить это тело. Оно не принадлежит вам. Ваш выбор — бежать. Я обнаружил среди вас настоящего воина. Того, кого зовут Маккенна. Он станет вашим лидером. Он будет моим трофеем. Я даю вам преимущество во времени. Уходите.
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Rory McKenna Извини, я так и не вырос. Знаешь... так, как ты хотела.
Quinn McKenna [жестом предлагает Рори наклониться ближе] Расскажу тебе секрет. Правда в том, что, малыш, я так и не вырос так, как хотел *я*.
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[Ассасин Хищник швыряет другого Хищника на крышу машины]
Койл А кто этот большой? Кто этот большой, Док? Это типа самец?
Баксли Ему нас вообще по#й. Он просто хотел убить эту тварь.
Кейси Брэкет Вы это видели, да? Ребята! Вы видели? Он — у него под кожей вырос экзоскелет. Что, они теперь друг друга охотятся?
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Rory McKenna Это мой папа. Он сейчас придёт меня спасать.
Traeger О, да? Вот это да, он собирается так сделать? Знаешь что, дружок... если это действительно твой папаша, а я очень на это надеюсь... то он, наверное, самый тупой уё###й, с кем я когда-либо сталкивался.
[смеётся]
Traeger Я имею в виду, снайпер Рейнджер, который наступает на проволочные датчики? Он должен быть...
[понимает]
Traeger ... создаёт отвлекающий манёвр. Это чёртов отвлекающий манёвр.
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Baxley Я кое-что понял. Кажется, нам капец. Нас хотят пустить на охоту, и кому? Армии?
Coyle Мы не будем воевать с армией...
Baxley А с какими-то чёртовыми космическими пришельцами!
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Куинн МакКенна [когда Хищник похищает Рори] Нет, нет! Он говорил, что хочет меня. Он говорил, что хочет меня!
Кейси Брэкет Нет. Он говорил, что хочет МакКенну. Следующий этап в эволюционной цепочке. Не тебя. Твоего сына.
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Casey Bracket Что на корабле?
Traeger Думаю, ты знаешь, что на корабле. Абсолютный хищник.
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Бэксли [видит, как Хищник убегает из секретной базы] Чужой.
Небраска Уильямс Твой зелёный парень?
Куинн Маккенна Ага.
Небраска Уильямс Чёртовы космические чужаки.
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Nettles Нет, это что-то типа правительства или херни какой-то. Как робот, или что-то такое.
Lynch Неттлс, ты что, охр###н, мужик?
Quinn McKenna Подбери другое слово, а?
Nettles Да, мужик. Прояви немного чувствительности. Его сын — инвалид.
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Traeger Знаешь, чем я занимаюсь? Я в отделе снабжения. Я смотрю наверх и ловлю то, что падает с неба.
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Traeger [носит плечную пушку Хищника] В Хэллоуин эта штука снесла целый дом. Как ей стрелять?
Rory McKenna Не надо. Она сама стреляет, когда по ней стреляют.
Traeger Серьёзно? Ё п#з#ц.
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Nebraska Williams Хуже всего в конце света — он никогда, б****ь, не наступает.
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