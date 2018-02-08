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Poster of The Predator
5.8
The Predator - Dubbed trailer 3
Kinoafisha Films The Predator
5.8

The Predator

, 2018
The Predator
USA / Sci-Fi, Action / 18+
Trailers
Poster of The Predator
5.8
The Predator - Dubbed trailer 3
The Predator  Dubbed trailer 3

Cast

Yvonne Strahovski
Yvonne Strahovski
Boyd Holbrook
Boyd Holbrook
Quinn McKenna
Olivia Munn
Olivia Munn
Casey Brackett
Alfie Allen
Alfie Allen
Lynch
Thomas Jane
Thomas Jane
Baxley
Edward James Olmos
Edward James Olmos
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Rory McKenna
Keegan-Michael Key
Keegan-Michael Key
Coyle
Jake Busey
Jake Busey
Keyes
Trevante Rhodes
Trevante Rhodes
Nebraska Williams
Sterling K. Brown
Sterling K. Brown
Traeger
Augusto Aguilera
Augusto Aguilera
Nettles
Director Shane Black
Writer Fred Dekker, Shane Black, Jim Thomas, John Thomas
Composer Henry Jackman, Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2018
Online premiere 14 September 2018
World premiere 8 February 2018
Release date
13 September 2018 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
5 September 2018 Australia
13 September 2018 Austria 16
13 September 2018 Belarus
14 September 2018 Brazil
14 September 2018 Canada
13 September 2018 Czechia
13 September 2018 Denmark
14 September 2018 Estonia
14 September 2018 Finland K-16
17 October 2018 France
13 September 2018 Germany
14 September 2018 Great Britain
13 September 2018 Greece
13 September 2018 Hong Kong
13 September 2018 Hungary
14 September 2018 Iceland 16 year age limit
14 September 2018 Ireland 16
13 September 2018 Israel
11 October 2018 Italy
14 September 2018 Japan
13 September 2018 Kazakhstan
8 February 2018 Latvia
14 September 2018 Lithuania
21 September 2018 Mexico
13 September 2018 Netherlands
13 September 2018 Portugal
13 September 2018 Slovakia
13 September 2018 South Africa
12 September 2018 South Korea 18
14 September 2018 Spain
14 September 2018 Sweden
14 September 2018 Taiwan
13 September 2018 Thailand
14 September 2018 Turkey
14 September 2018 USA
13 September 2018 Ukraine
14 September 2018 Viet Nam
MPAA R
Budget $88,000,000
Worldwide Gross $160,542,134
Production Twentieth Century Fox, Davis Entertainment, TSG Entertainment
Also known as
The Predator, El depredador, Predator, O Predador, Predator - Upgrade, Хищник, Grabljivac, Grobuonis. Patobulinimas, Ha'torref, Kiskja, Le prédateur, Ollie, Plēsoņa: Atjaunots, Predator - A ragadozó, Predator 4, Predátor: Evoluce, Predátor: Evolúcia, Predator: Evolucija, Predatorul, Quái Thú Vô Hình, The Predator: The IMAX Experience, Κυνηγός, Предатор: Еволуција, Хижак, Хижак 4, Хищникът, ザ・プレデター, 終極戰士：掠奪者, 铁血战士, 铁血战士新续集, הטורף 4, المفترس 4, Predator IV, 鐵血戰士：血獸進化, 铁血战士：掠夺者, 더 프레데터, Predator: Új Ragadozó, Predator 4: The Predator, Av 4, Predator: A Ragadozó, 铁血战士4, Pred4tor

Film rating

5.8
Rate 131 votes
5.3 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3425 In the Sci-Fi genre  445 In the Action genre  759 In films of USA  2029 In films of 2018  134
Updated 22 February 2026

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The Predator Dubbed trailer 3
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The Predator Dubbed trailer 2
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soundtrack The Predator
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