|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Arrival
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:59
|2
|Discovery
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|3:06
|3
|Rory
|Генри Джекман
|1:32
|4
|Project Stargazer
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:02
|5
|Beautiful Specimen
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|1:37
|6
|Playing with Fire
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|1:11
|7
|Out of the Cage
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:41
|8
|The Loonies
|Генри Джекман
|0:54
|9
|On the Loose
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:58
|10
|Another World
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:26
|11
|Rescue
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|1:55
|12
|Apex Predator
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|3:15
|13
|Damage Control
|Генри Джекман
|1:02
|14
|The Good Soldier
|Генри Джекман
|2:52
|15
|Team McKenna
|Генри Джекман
|1:32
|16
|The Ark Ship
|Генри Джекман
|2:18
|17
|Onslaught
|Генри Джекман
|1:22
|18
|Contact
|Генри Джекман
|2:07
|19
|The Hunt
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|3:37
|20
|The Sacrifice
|Генри Джекман
|1:35
|21
|Alien Abduction
|Генри Джекман
|1:28
|22
|The Last Stand
|Генри Джекман
|3:27
|23
|Man vs. Predator
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|2:19
|24
|Remembrance
|Генри Джекман
|1:36
|25
|The Predator's Gift
|Генри Джекман / Alan Silvestri
|3:03