В тренды вернулись картины, базирующиеся на фильмах из прошлого, желательно из детства каких-нибудь зрителей, а еще ленты с рейтингом 18+ – с суровым скользким юмором и жестокостью, которую не скрывают за кадром. «Хищник» и «Чужие» – первое, что приходит на ум, если задуматься, чтобы такое показать публике, пока «Росомаха» и «Дэдпул» со своими продолжениями остаются под вопросом. И, если детище Ридли Скотта так и трясется в…
16+
Никому не рекомендую.
Сегодня плюнул на всё и пошёл.
Комментаторы, что ж вы за люди такие?? Если фильмы с аистолетами и чудовищами не ваше, так и не пишите чушь всякую...
Фильм норм. На раз точно потянет. Про игру актёров(особенно хышника) писать не буду )), а вот в целом кинох норм.
Чем слушать людей далёких от жанра лучше самим сходить и иметь своё мнение.
не так, что прямо совсем плохо, терпимо скорее
Один из худших фильмов в этом году. Смотреть настоятельно не рекомендую.
Не понимаю, как можно так испоганить такую отличную франшизу.
😢 😢 😢
смотрел около 5ти переснятых фильмов(хотел подчеркнуть, что не так много - может есть и удачные) и всё очень-очень слабо!
очень много ляпов!
даже сравнивать не буду с первым или тем более, вторым Хищником!
просто возьму и пересмотрю, с удовольствием!
актёрская игра и сюжет удивляют глупостью и тупизмом - о чём говорили солдаты в первом хищнике и о чём говорят тут!!!
Чужого на них нет!
3 балла из 10ти!
" Этот абзац спойлер!!!!!" нам показали искалеченных людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Напомнили о том, что война калечит людей. Часто ли мы вспоминаем об этом? а нам кидают в лицо эту проблему.
Так же мне понравилось то,что прошлись по экологическим проблемам нашей планеты. Ну и юмор не плохой.
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