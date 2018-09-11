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Хищник Хищник
Киноафиша Фильмы Хищник Отзывы о фильме «Хищник»
The Predator Хищник 2018 / США
6.3 Оцените
128 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Хищник»

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Наша рецензия

В тренды вернулись картины, базирующиеся на фильмах из прошлого, желательно из детства каких-нибудь зрителей, а еще ленты с рейтингом 18+ – с суровым скользким юмором и жестокостью, которую не скрывают за кадром. «Хищник» и «Чужие» – первое, что приходит на ум, если задуматься, чтобы такое показать публике, пока «Росомаха» и «Дэдпул» со своими продолжениями остаются под вопросом. И, если детище Ридли Скотта так и трясется в…

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Ксения Шевченко 11 сентября 2018, 12:22
возрастное ограничение,можно узнать?
11 сентября 2018, 12:22 Ответить
Киноафиша.инфо 11 сентября 2018, 13:34
в ответ на сообщение Ксения Шевченко от 11 сентября 2018, 12:22
Добрый день!
16+
11 сентября 2018, 13:34 Ответить
Артём Чечит 12 сентября 2018, 08:23
в ответ на сообщение Киноафиша.инфо от 11 сентября 2018, 13:34
Оценка
Хороший фильм, в детстве каждый день мог его смотреть.)
12 сентября 2018, 08:23 Ответить
serj.sokolov95 12 сентября 2018, 20:33
Связан со старым фильмом?
12 сентября 2018, 20:33 Ответить
mariaygerasimova 13 сентября 2018, 11:01
Оценка
Фильм ужасный. Ничего общего с темой хищника. Дешевый фильм с отвратительно играющими актерами и пошлыми шутками. Толком нет сюжетной линии. Не рекомендую, данный фильм стоит воспринимать как обычный фильм о пришельцах. Не связанный с франшизой оригинального Хищника. По-моему создатели данного фильма хотели заработать денег на громком названии и наивных дурачках, которые пойдут на фильм. Нельзя так расстраивать зрителя.
13 сентября 2018, 11:01 Ответить
dmitryi_550 13 сентября 2018, 18:42
подтверждаю, фильм фигня полная!!!!
13 сентября 2018, 18:42 Ответить
smol2002 13 сентября 2018, 19:44
Оценка
Фильм отличный, мне понравился...
13 сентября 2018, 19:44 Ответить
Дмитрий Колодяжный 13 сентября 2018, 19:58
Оценка
фильм просто полный отстой. тупые диалоги, тупая игра актеров.
13 сентября 2018, 19:58 Ответить
stem33 13 сентября 2018, 20:40
Оценка
не понравился
13 сентября 2018, 20:40 Ответить
Денис Александрович 13 сентября 2018, 23:07
Оценка
Люди не тратье время на это ужас !!! Испортили все что возможно в этом фильме! Лучше бы вообще не снимали его , Шон Блэк придурок полный ...
13 сентября 2018, 23:07 Ответить
muha1793 14 сентября 2018, 00:17
Оценка
Отличный фильм!!!
14 сентября 2018, 00:17 Ответить
muha1793 14 сентября 2018, 00:18
в ответ на сообщение Ксения Шевченко от 11 сентября 2018, 12:22
Оценка
Много матов, но сцен нету
14 сентября 2018, 00:18 Ответить
Максим Максимов 14 сентября 2018, 02:43
Оценка
Фильм шикпоный полныц экстаз !
14 сентября 2018, 02:43 Ответить
Nikolay l 14 сентября 2018, 07:03
Оценка
Это такая хрень, а не кино. Не сопряженный сюжет с дешевыми почему то в наше время спецэффектами. Если брать самую пкрвую часть, то сюжет в миллион раз мощнее и для тех лет снято лучше чем это гавно в стиле чужой против хищника. Я крайне недоволен т.к по сей день смотрю иногда 1 и 2 часть этой франшизы. Не советую. Не тянет на экшн!!!
14 сентября 2018, 07:03 Ответить
Айрат Валиахметов 14 сентября 2018, 08:19
Фильм смотриться на одном дыхании,но понравиться только фанатам вселенной хищника...
14 сентября 2018, 08:19 Ответить
b_asya85 14 сентября 2018, 09:50
Оценка
Являюсь фантакой «Хищника»,считала дни до премьеры. После просмотра была разочарована, фильм полный провал, сюжет больше смахивает на картину по комиксам Marvel, не граммотно подобран актерский состав, затянутые сцены с глупым дешевым юмором, новый образ мега накаченного хищника, и конец с трансформирующим костюмом вовсе добил.. Аля железный человек
14 сентября 2018, 09:50 Ответить
lyzmaksim 14 сентября 2018, 11:21
Оценка
Отстой!!!Кошмар!!!!Просто сбор бабла. Не ходите!!!
14 сентября 2018, 11:21 Ответить
Ренат Латыпов 14 сентября 2018, 12:30
Это полноу разочарование, режиссеру руки оторвать надо или мозг
14 сентября 2018, 12:30 Ответить
zeneral 14 сентября 2018, 16:02
в ответ на сообщение Ксения Шевченко от 11 сентября 2018, 12:22
Как тебя в вк найти ?)
14 сентября 2018, 16:02 Ответить
waldhof.45 14 сентября 2018, 21:51
в ответ на сообщение Ксения Шевченко от 11 сентября 2018, 12:22
Оценка
18+
14 сентября 2018, 21:51 Ответить
waldhof.45 14 сентября 2018, 21:53
Оценка
Сценарий примитивный, пафос зашкаливающий. С первой частью даже рядом фильм не стоял. Пожалел потраченное время.
14 сентября 2018, 21:53 Ответить
kgbru 15 сентября 2018, 15:20
в ответ на сообщение Артём Чечит от 12 сентября 2018, 08:23
Ты в курсе что это другой фильм ?
15 сентября 2018, 15:20 Ответить
kanashevich.87 16 сентября 2018, 09:38
Оценка
Фильм редкое г......о!!!
Никому не рекомендую.
16 сентября 2018, 09:38 Ответить
Дмитрий Берсенёв 16 сентября 2018, 10:26
Оценка
Надеюсь это будет последний хищник...приелось.
16 сентября 2018, 10:26 Ответить
Александр Клятихмоскалі 16 сентября 2018, 13:10
Оценка
Фильм - одноразового просмотра. Не зацепило,от слова совсем. На троечку,кароч. Друзьям не стану рекомендовать.
16 сентября 2018, 13:10 Ответить
milaushkin 16 сентября 2018, 15:34
Оценка
Полная чушь. Зря потраченные время и деньги.
16 сентября 2018, 15:34 Ответить
poltorausov2012 17 сентября 2018, 02:36
Оценка
Фильм космос. Очень продуманный сюжет. Но этот фильм не для любителей хищника жесткого ,какой он есть ,а просто для тех кому нравится персонаж хищника. Актеры подобраны шикарно. Буду ходить на этот фильм пока он в прокате.
17 сентября 2018, 02:36 Ответить
Платон Босов 17 сентября 2018, 13:17
Фильм с юмором! Но конечно детский, не продуманный! На раз
17 сентября 2018, 13:17 Ответить
iuheniomail 17 сентября 2018, 15:01
Оценка
На удивление, в зале было пару людей, которым понравилась пара шуток :///
17 сентября 2018, 15:01 Ответить
rafik.ivanov.85 17 сентября 2018, 20:11
Оценка
Смесь помойного юмора, с кровавыми сценами убийст. И дерьмовейший сценарием . режиссер шейн блейк похранил себя этим фильмом .
17 сентября 2018, 20:11 Ответить
Sokolnikov2012 18 сентября 2018, 13:22
Оценка
Это просто ужас и позорище!!!Ничего общего со вселенной предаторов!!!типичный пошлый американский юмор,боевик стрелялка-пулялка!!! Любителям хищников не смотреть ни в коем случае!оценка 1 из 5
18 сентября 2018, 13:22 Ответить
Константин Леонидович 19 сентября 2018, 10:24
Оценка
Не рекомендую к просмотру!!!
19 сентября 2018, 10:24 Ответить
9036541888 19 сентября 2018, 16:00
Оценка
Вчера почитал отзывы и прям расстроился... Се
19 сентября 2018, 16:00 Ответить
9036541888 19 сентября 2018, 16:04
Оценка
Вчера почитал отзывы и прям расстроился..
Сегодня плюнул на всё и пошёл.
Комментаторы, что ж вы за люди такие?? Если фильмы с аистолетами и чудовищами не ваше, так и не пишите чушь всякую...
Фильм норм. На раз точно потянет. Про игру актёров(особенно хышника) писать не буду )), а вот в целом кинох норм.
Чем слушать людей далёких от жанра лучше самим сходить и иметь своё мнение.
19 сентября 2018, 16:04 Ответить
Максим Ненаполеонов 21 сентября 2018, 21:06
Оценка
Хорошо что до этого хищника не смотрел, щас посмотрим что за фильмец, потом отпишу
21 сентября 2018, 21:06 Ответить
Максим Ненаполеонов 21 сентября 2018, 23:47
Оценка
Да нормально фильмец, мне понравился и шутки есть и сюжет не загонявшийся, на разок можно посмотреть, а те кто пишут что фильм шлак и говно, тут уже ребята у всех вкусы разные как говорится ....в общем простой не замороченный фильм вышел, смотреть можно!
21 сентября 2018, 23:47 Ответить
mariaygerasimova 22 сентября 2018, 08:14
в ответ на сообщение serj.sokolov95 от 12 сентября 2018, 20:33
Оценка
НЕТ
22 сентября 2018, 08:14 Ответить
dk 23 сентября 2018, 22:25
Оценка
плохо
не так, что прямо совсем плохо, терпимо скорее
23 сентября 2018, 22:25 Ответить
SKY 24 сентября 2018, 10:45
Оценка
4/10
Один из худших фильмов в этом году. Смотреть настоятельно не рекомендую.
Не понимаю, как можно так испоганить такую отличную франшизу.
😢 😢 😢
24 сентября 2018, 10:45 Ответить
Petr Kochnev 24 сентября 2018, 12:24
Оценка
Худшая франшиза (хищника), которую я смотрел :(. Как можно настолько плохо снять такую мощную историю?? С первых минут кажется, что это какие-то спецэффекты из 80-90-х (первые звездные войны). Потом начинается какой-то невнятный сюжет. Временами кажется, что смотришь Мистера Бина, настолько нелепы сцены перестрелок.. Правда, иногда, даже очень смешные диалоги актеров, а сцены крови так вообще - Тарантино.. В общем, получился какой-то компот из всех стилей и жанров.
24 сентября 2018, 12:24 Ответить
Андрей 24 сентября 2018, 18:16
Оценка
очередной провал по пересниманию у америкосов!
смотрел около 5ти переснятых фильмов(хотел подчеркнуть, что не так много - может есть и удачные) и всё очень-очень слабо!
очень много ляпов!
даже сравнивать не буду с первым или тем более, вторым Хищником!
просто возьму и пересмотрю, с удовольствием!
актёрская игра и сюжет удивляют глупостью и тупизмом - о чём говорили солдаты в первом хищнике и о чём говорят тут!!!
Чужого на них нет!
3 балла из 10ти!
24 сентября 2018, 18:16 Ответить
Вика Соболева 27 сентября 2018, 11:11
Оценка
Фильм такой себе на 3\5 один раз можно посмотреть)
27 сентября 2018, 11:11 Ответить
Анри Кириа 28 сентября 2018, 09:25
Оценка
На уверенную тройку. Нп даль потраченного времени.
28 сентября 2018, 09:25 Ответить
Андрей Дорохов 2 октября 2018, 17:58
во сколь будет 3 сентября хищник
2 октября 2018, 17:58 Ответить
Алексей Кулик 14 октября 2018, 00:38
Оценка
Фильм хороший, но не для всех. Персонажи....мне понравились. Да они могут показаться странными...но вы слышали о вьетнамском синдроме?
" Этот абзац спойлер!!!!!" нам показали искалеченных людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Напомнили о том, что война калечит людей. Часто ли мы вспоминаем об этом? а нам кидают в лицо эту проблему.

Так же мне понравилось то,что прошлись по экологическим проблемам нашей планеты. Ну и юмор не плохой.
14 октября 2018, 00:38 Ответить
ruslan_huriev 2 декабря 2018, 22:46
Оценка
Хорошая комедия, только хищник в ней был лишний.
2 декабря 2018, 22:46 Ответить
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