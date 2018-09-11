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В тренды вернулись картины, базирующиеся на фильмах из прошлого, желательно из детства каких-нибудь зрителей, а еще ленты с рейтингом 18+ – с суровым скользким юмором и жестокостью, которую не скрывают за кадром. «Хищник» и «Чужие» – первое, что приходит на ум, если задуматься, чтобы такое показать публике, пока «Росомаха» и «Дэдпул» со своими продолжениями остаются под вопросом. И, если детище Ридли Скотта так и трясется в…