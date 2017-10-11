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Ленн Кудрявицки
Ленн Кудрявицки
Lenn Kudrjawizki
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Ленн Кудрявицки
Lenn Kudrjawizki
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Дата рождения
10 октября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Ленна Кудрявицки
Родился 10 октября 1975 года. Ленинград, СССР.
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Фильмография Ленна Кудрявицки
Фабрика грёз
драма, мелодрама, комедия
2019, Германия
7.0
Свидетели
драма, военный
2018, Россия
7.0
Скрипка
короткометражный, драма, исторический
2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
7.0
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
драма
2016, Австрия / Германия / Франция
6.0
Перевозчик: Наследие
боевик
2015, Франция / Китай
3.0
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11 октября 2017 17:37
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