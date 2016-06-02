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Стефан Цвейг: Прощание с Европой Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Киноафиша Фильмы Стефан Цвейг: Прощание с Европой
Stefan Zweig: Farewell to Europe

Стефан Цвейг: Прощание с Европой, 2016

2016 / Австрия / Германия / Франция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

После прихода Гитлера к власти находящийся на пике славы австрийский писатель еврейского происхождения Стефан Цвейг вынужден уехать из Европы. Он отправляется в Америку, поочередно посещает Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и в итоге обосновывается с молодой женой в бразильском Петрополисе. Пострадавшего от режима творца почти везде принимают с почестями, на него возлагают надежды другие диссиденты, а его новый дом – поистине райское место. Однако ни одно из этих обстоятельств не помогает писателю обрести душевный покой и избавиться от мыслей о любимой Европе, сгорающей в пожаре Второй мировой. Попытка стать «гражданином мира» терпит полный и сокрушительный крах.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 июня 2016
Возраст 12+
Режиссер
Мария Шрадер
Мария Шрадер
В ролях
Барбара Зукова
Барбара Зукова
Томас Лемаркус
Томас Лемаркус
Ленн Кудрявицки
Ленн Кудрявицки
Чарли Хюбнер
Чарли Хюбнер
Йозеф Хадер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стефан Цвейг: Прощание с Европой 2 постера
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Наша рецензия
Официанты готовятся к приему гостей, стол украшается яркими цветами, в комнату вносятся книги. Чуть позже, после того как по команде будут открыты двери, а гости, переговариваясь друг с другом, войдут в помещение и займут свои места вокруг шикарно убранного стола, Стефан Цвейг (Джозеф Хадер) произнесет несколько слов благодарности за теплый прием. Из-за прихода Гитлера к власти уважаемый писатель был вынужден покинуть родину и вместе с молодой супругой (Аенне Шварц) перебрался в Южную Америку.…
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