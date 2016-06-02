Стефан Цвейг: Прощание с Европой, 2016

После прихода Гитлера к власти находящийся на пике славы австрийский писатель еврейского происхождения Стефан Цвейг вынужден уехать из Европы. Он отправляется в Америку, поочередно посещает Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро и в итоге обосновывается с молодой женой в бразильском Петрополисе. Пострадавшего от режима творца почти везде принимают с почестями, на него возлагают надежды другие диссиденты, а его новый дом – поистине райское место. Однако ни одно из этих обстоятельств не помогает писателю обрести душевный покой и избавиться от мыслей о любимой Европе, сгорающей в пожаре Второй мировой. Попытка стать «гражданином мира» терпит полный и сокрушительный крах.