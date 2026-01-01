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Мария Зыкова
Maria Zykova
Киноафиша
Персоны
Мария Зыкова
Мария Зыкова
Maria Zykova
Дата рождения
25 января 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Марии Зыковой
Родилась 25 января 1986 года. Москва, СССР (Россия).
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7.8
Скрипка
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(2022)
Фильмография Марии Зыковой
6.4
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детектив, триллер
2022, Россия
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Охотница
детектив
2019, Россия
4.4
Живой
боевик, криминал, детектив
2018, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.8
Свидетели
Svideteli
драма, военный
2018, Россия
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Рецензия
7.8
Скрипка
Violin
короткометражный, драма, исторический
2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
Деревенский роман
драма, мелодрама
2016, Россия
5.1
Даешь молодежь!
комедия, телешоу
2009, Россия
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