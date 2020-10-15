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Анна Чурина
Анна Чурина
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Анна Чурина
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Дата рождения
23 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лесной, СССР (Россия)
Рост
174 см
Биография Анны Чуриной
Родилась 23 июля 1978 года. Лесной, СССР (Россия).
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Фильмография Анны Чуриной
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драма, боевик
2020, Россия
0.0
Феникс
боевик, фантастика, фэнтези
2019, Россия
0.0
Яков. Сын Сталина
военный, исторический, драма
2019, Россия
0.0
Команда мечты
комедия, спорт
2019, Россия
6.0
Не спать
мистика, триллер
2019, Россия
0.0
Илиана. Верь мне
триллер, комедия
2019, Россия
5.0
Последнее испытание
драма
2018, Россия
6.0
Прощаться не будем
военный, драма
2018, Россия
6.0
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Премьера состоится в 2022 году.
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15 октября 2020 13:39
«Тот же город, тот же мост – мы будто создали машину времени» - Анна Чурина рассказала о съемках фильма «Прощаться не будем».
Во время третьего дня Кинорынка в Сочи компания-прокатчик RFG Distribution презентовала свой новый летний релиз – военную драму-детектив «Прощаться не будем». Фильм выходит в
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7 июня 2018 13:27
В Казани снимают фильм о детском спорте «Команда мечты»
В Казани продолжаются съемочные работы над полнометражной картиной о детском спорте «Команда мечты», состоящей из 3-ех новелл. Проектом занимается продюсерский центр
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13 августа 2017 01:41
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1 декабря 2021 11:34
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Поклонники не оценили яркое преображение артистки.
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7 августа 2021 09:48
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