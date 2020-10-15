«Тот же город, тот же мост – мы будто создали машину времени» - Анна Чурина рассказала о съемках фильма «Прощаться не будем».

Во время третьего дня Кинорынка в Сочи компания-прокатчик RFG Distribution презентовала свой новый летний релиз – военную драму-детектив «Прощаться не будем». Фильм выходит в