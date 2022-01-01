Прокатчик Russian Film Group

Компания «Русская Фильм Группа» принадлежит к числу самых процветающих в условиях современного рынка. Она появилась на свет в 2000 году под названием «РОСПО Фильм Групп», а её первым фильмом стал документальный проект «Панкратион», впоследствии выпущенный на DVD и проданный на многие телеканалы.



Среди самых успешных проектов Корпорации «Русская Фильм Группа» можно выделить «Криминальное танго», «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Последний искатель», «Быть или не быть», «ВИЙ» 3D. Кроме того, компания занимается выпуском в прокат арт-хаусного и короткометражного кино, участвующего на различных фестивалях.



«Русская Фильм Группа» также стала лауреатом премии «Элита национальной экономики» и членом Фонда содействия развитию предпринимательства.