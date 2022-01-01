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Киноафиша Дистрибьютеры Russian Film Group

Прокатчик Russian Film Group

О прокатчике

Компания «Русская Фильм Группа» принадлежит к числу самых процветающих в условиях современного рынка. Она появилась на свет в 2000 году под названием «РОСПО Фильм Групп», а её первым фильмом стал документальный проект «Панкратион», впоследствии выпущенный на DVD и проданный на многие телеканалы.

Среди самых успешных проектов Корпорации «Русская Фильм Группа» можно выделить «Криминальное танго», «Сматывай удочки», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Последний искатель», «Быть или не быть», «ВИЙ» 3D. Кроме того, компания занимается выпуском в прокат арт-хаусного и короткометражного кино, участвующего на различных фестивалях.

«Русская Фильм Группа» также стала лауреатом премии «Элита национальной экономики» и членом Фонда содействия развитию предпринимательства.

Фильмы
Выйти из группы
Выйти из группы
драма, боевик 2020, Россия
0.0
Не спать
Не спать
мистика, триллер 2019, Россия
0.0
Феникс
Феникс
боевик, фантастика, фэнтези 2019, Россия
0.0
Эпоха расцвета
Эпоха расцвета
исторический, драма 2019, Россия
0.0
Киллер и паппараци
драма, боевик 2019, Россия
0.0
Яков. Сын Сталина
военный, исторический, драма 2019, Россия
0.0
Гидроагрегат
Гидроагрегат
драма 2019, Россия
0.0
До полной луны один переход
2019, Россия
0.0
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