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Константин Фам
Константин Фам
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Константин Фам
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Дата рождения
13 июля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Константина Фама
Родился 13 июля 1972 года. СССР.
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Фильмография Константина Фама
Дети Евы
военный, драма
2019, Россия
0.0
Москва влюбленная
мелодрама, комедия
2019, Россия
0.0
Свидетели
драма, военный
2018, Россия
7.0
Кадиш
2018, Россия
6.0
Скрипка
короткометражный, драма, исторический
2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
7.0
Туфельки
драма
2012, Польша / Россия / Беларусь / Чехия / Франция
7.0
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Короткометражная лента «Скрипка» Константина Фама получила награду имени Веры Глаголевой
На Втором Сочинском Международном Кинофестивале (Sochi International Film Festival and Awards - SIFFA), проходившем с 11 по 16 декабря 2017 года, короткометражная лента «Скрипка»
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20 декабря 2017 18:47
Российский короткометражный фильм «Скрипка» поборется за «Оскар»
Короткометражная лента «Скрипка» Константина Фама будет выдвинута от России на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный
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11 октября 2017 17:37
В Екатеринбурге пройдёт Еврейский кинофестиваль
С 20 по 23 ноября в Екатеринбурге пройдёт Еврейский кинофестиваль, во время которого будет показано более 15 картин, рассказывающих о еврейской культуре во всех её проявлениях. Также фестиваль
Написать
15 ноября 2016 15:44
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