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Не ждали, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Пожилой музыкант, который почти отошел от дел, живет в доме, представляющем историческую ценность. На старинный особняк положил глаз местный чиновник и уже строит планы, каким образом его можно использовать в личных целях. Чиновник устраивает все таким образом, что пожилого музыканта помещают в психбольницу. Сколько бы несчастный старик не утверждал, что он абсолютно здоров, его никто, разумеется, не слушал. Он уже отчаялся и думал, что наступил конец его жизни. Но спасение явилось неожиданно. Сын музыканта, который долгое время отбывал срок в тюрьме, вышел на свободу.

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Год выпуска 2017
Режиссер
Виктор Мережко
В ролях
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Евгений Князев
Евгений Князев
Иван Колесников
Иван Колесников
Лёля Хохлова
Лёля Хохлова
Владимир Кошевой
Владимир Кошевой
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Не ждали 1 постер
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