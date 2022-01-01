Не ждали, 2017

Пожилой музыкант, который почти отошел от дел, живет в доме, представляющем историческую ценность. На старинный особняк положил глаз местный чиновник и уже строит планы, каким образом его можно использовать в личных целях. Чиновник устраивает все таким образом, что пожилого музыканта помещают в психбольницу. Сколько бы несчастный старик не утверждал, что он абсолютно здоров, его никто, разумеется, не слушал. Он уже отчаялся и думал, что наступил конец его жизни. Но спасение явилось неожиданно. Сын музыканта, который долгое время отбывал срок в тюрьме, вышел на свободу.