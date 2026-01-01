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Маша Кинг
Masha Cima
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Персоны
Маша Кинг
Маша Кинг
Masha Cima
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Царство падальщиков
(2023)
7.8
Скрипка
(2017)
7.1
Кадиш
(2018)
Фильмография Маши Кинг
4
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.6
Царство падальщиков
драма, боевик, фантастика, мини-сериал
2023, США
6.8
Свидетели
Svideteli
драма, военный
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Кадиш
Kaddish
исторический, драма, военный
2018, Россия
7.8
Скрипка
Violin
короткометражный, драма, исторический
2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
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Новости о Маше Кинг
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