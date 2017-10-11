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Биография Маши Кинг
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Фильмография Маши Кинг
Свидетели
драма, военный
2018, Россия
7.0
Скрипка
короткометражный, драма, исторический
2017, Россия / США / Беларусь / Израиль / Чехия
7.0
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Российский короткометражный фильм «Скрипка» поборется за «Оскар»
Короткометражная лента «Скрипка» Константина Фама будет выдвинута от России на премию «Оскар» в категории «Лучший игровой короткометражный
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11 октября 2017 17:37
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