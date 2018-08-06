Удивительный страх - критически писать о фильмах на болезненные темы Второй мировой войны и Холокоста. Кажется, сейчас, в век так легко оскорбляемых чувств, нужно закрывать глаза на все недостатки. Ведь главное в таких картинах - предмет исследования и память людей, переживших это. Причём я сейчас не говорю о критике разгромной. Просто не возносить до небес работу, которая на деле является лишь «нормальной» по десятибалльной шкале. И попытаться понять, насколько страшно было и самим…
вроде бы и актёры не плохи, и тема на все времена, но..
да, часть про туфельки интригует.
часть про пёсика не плоха, пока не наступает развязка и лежащая семейная пара кажется неуместным стёбом.
а про скрипку - атас! 1)музыку нормальную не могли подобрать что ли. 2)нечто форева поможет самоопределиться каждому, космополит ли.
в 14 зале авиапарка(не маленький) было 10 чел., зрительницы после просмотра ахали, как оно их проняло, особенно музыка, мурашки и всё такое. наверное, историю ВОВ по таким вот модерновым опусам узнают, что грустно.
итого: 1)спасибо авторам, что без физиологических подробностей шо в кадре, 2)смотреть можно
немецкая (американская ) еврейка : «Во время войны погибло 6 миллионов евреев!»
космополит (с очень недвусмысленным именем ЛEОН ): «Во время войны погибло 20 миллионов советских людей только потому, что они советские граждане»......И этот разговор происходит не в давние времена со всех сторон упакованного СССР, а в наши дни. C какой планеты этот еврейский скрипичный мальчик, которого , кстати, блестяще сыграл немецкий киндер-сюрприз Ленн Кудрявицки.......
.......Каждая из частей рассказана своим особым языком. То есть зритель в какой-то момент то вдруг видит всё происходящее глазами собаки, то становится звуками скрипки. Но больше всего меня поразил приём в новелле 'Туфельки' - это просто и гениально!......И несмотря на то, что каждая из частей - это полноценный короткометражный фильм, они все представляют собой единое целое, объединённые не только общей темой, но и общими деталями.......
Или вот совершенно страшная фраза из новеллы Брут:
" ТЫ ЧТО, ДУМАЕШЬ, В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ НАС БУДУТ СЖИГАТЬ НА КОСТРАХ?»
.........Поэтому фильм смотрится, что называется "на едином дыхании". В нём нет затянутых мест, а повествовании настолько насыщено эмоциями, динамично, трагично и разнопланово, что зритель следует вслед за действием из дома в дом, от одной истории к другой не отвлекаясь ни на минуту.......Фильм, как воронка, затягивает в себя всё новые и новые истории и судьбы. И историй там гораздо больше, чем три. Возможно, там есть даже ваша история ..........После первой части мне хотелось крикнуть браво, после второй хотелось заплакать, а в финале захотелось просто помолчать, боясь расплескать то большое и светлое, что родилось во мне благодаря этому фильму..........Конечно, как и всякая многоструктурная композиция, фильм не однороден по своей структуре. Третья часть «Скрипка» - показалась мне наименее удачной из всех. В ней появляется некоторая ходульность сюжета, попытка снять трагедию Холокоста по стандартным лекалам кинематографа. Отсутствует лёгкость первых двух частей........Кроме того, в собственно финальных кадрах режиссер совершает грубейшую ошибку, которую, полагаю, не заметил и он сам, и подавляющее большинство зрителей. Дело в том, что в анонсе картины указано:" ВПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЁМКИ У СТЕНЫ ПЛАЧА В ИЕРУСАЛИМЕ. ЗДЕСЬ БЫЛ СНЯТ ФИНАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД ЛЕНТЫ В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА И СКРИПКИ. Также впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса Освенцим. "........Не знаю, не уверен про "впервые", но я очень хорошо знаю это место. На том балкончике обычно расположен пост службы безопастности Храмовой Горы, в комплекс которой входит и Западная Стена. И ни один еврей никогда не смотрит вверх по стене, дабы не увидеть Мечеть Аль-Акса..... Оператор Михаил Вихров, полагаю, с подачи самого Фама, последнем кадре приподнимает камеру вверх, и перед зрителем во всех красе появляются Золотые купола Аль-Аксы.......А ведь в распоряжении режиссера были два опытнейших израильских оператора Джиора Бейач и Давид Стражмайстер......Главная мелодия трагедии еврейского народа и памяти создается в концлагере, а потом спустя десятилетия звучит у Стены Плача в Иерусалиме. Народ, переживший массовое истребление, сохранил себя и обрел свою страну. К финалу складывается мозаика фильма, где главный элемент - старик, бредущий к воротам Освенцима. Память не стереть, она возвращает туда, где больно. Очень важно не повторить этот ад........Более как странно, что этот фильм не получил международный прокат, cовсем не понятно, почему локальный прокат ограничидся девятью тысячами зрителей.....
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