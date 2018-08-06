Наша рецензия

Удивительный страх - критически писать о фильмах на болезненные темы Второй мировой войны и Холокоста. Кажется, сейчас, в век так легко оскорбляемых чувств, нужно закрывать глаза на все недостатки. Ведь главное в таких картинах - предмет исследования и память людей, переживших это. Причём я сейчас не говорю о критике разгромной. Просто не возносить до небес работу, которая на деле является лишь «нормальной» по десятибалльной шкале. И попытаться понять, насколько страшно было и самим…