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Свидетели 2018 / Россия
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Свидетели»

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Наша рецензия

Удивительный страх - критически писать о фильмах на болезненные темы Второй мировой войны и Холокоста. Кажется, сейчас, в век так легко оскорбляемых чувств, нужно закрывать глаза на все недостатки. Ведь главное в таких картинах - предмет исследования и память людей, переживших это. Причём я сейчас не говорю о критике разгромной. Просто не возносить до небес работу, которая на деле является лишь «нормальной» по десятибалльной шкале. И попытаться понять, насколько страшно было и самим…

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alex 6 августа 2018, 09:12
Оценка
странноватое ощущение после просмотра киноопуса.
вроде бы и актёры не плохи, и тема на все времена, но..
да, часть про туфельки интригует.
часть про пёсика не плоха, пока не наступает развязка и лежащая семейная пара кажется неуместным стёбом.
а про скрипку - атас! 1)музыку нормальную не могли подобрать что ли. 2)нечто форева поможет самоопределиться каждому, космополит ли.

в 14 зале авиапарка(не маленький) было 10 чел., зрительницы после просмотра ахали, как оно их проняло, особенно музыка, мурашки и всё такое. наверное, историю ВОВ по таким вот модерновым опусам узнают, что грустно.

итого: 1)спасибо авторам, что без физиологических подробностей шо в кадре, 2)смотреть можно
6 августа 2018, 09:12 Ответить
dnipro19 14 января 2019, 17:48
Оценка
»........."После войны только США реквизировали из немецких архивов столько документов о Холокосте, что если бы их выложить в одну линию, то она протянулась бы на несколько десятков тысяч метров. Если прибавить к этому другие архивные сборники, воспоминания жертв и свидетелей, документы судебных расследований, кино-фото-материалы, то смело можно утверждать, что ни одно другое событие в мировой истории так хорошо не задокументировано, как история истребления евреев. К тому же она и лучше всего исследована: количество научных монографий о Холокосте составило 200 тысяч, а об одном только концлагере Освенцим издано более 100 тысяч работ…» ........«Свидетели» — военно-историческая драма российского режиссёра Константина Фама, состоящая из трёх киноновелл: «Туфельки», «Брут» и «Скрипка», объединённых в одну историю, которая рассказывает о еврейской трагедии в WWII, его дебют в полном метре, и следует заметить, дебют блистательный. Изначально эти истории были представлены отдельно как короткометражки. С ними же режиссер ездил по МКФ и собирал награды........История создания фильма началась с того, что Фам попал в музей Освенцима в Польше и его шокировала витрина с обувью жертв концлагеря. Именно там он увидел красные туфли, которые стали в последствии героем его первой новеллы. В ней зритель не видит ни лиц людей, не слышит их голосов. Камера запечатлит только ноги в обуви и без, но все абсолютно понятно без слов!......Стоит отметить, что описание фильма "Свидетели", которое фигурирует в анонсах, совсем не отражает того, что зритель видит на экране. Особенность киноленты в том, что главные ее герои совсем не люди, а немые свидетели Холокоста. Туфли, собака, скрипка. Они все видели, но рассказать не смогут. За них можно только додумать то, что же произошло с их хозяевами и, надеюсь, Константину Фаму это удалось в полной мере. Меж тем все три истории переплетены одними и теми же людскими судьбами, которые раскрываются перед зрителем постепенно.........Да, в этом фильме первое место занимает музыка только потом сюжет. Сюжет мне показался разорванным: слишком серьёзные проблемы подняты в фильме за такой маленький хронометраж. Музыка стоит на первом плане. Игра на скрипке позволяет спастись некоторым евреям во время WWII. Искусство (музыка, живопись) покоряет всех и даже тиранов и садистов. Начало фильма поражает своей музыкальной составляющей. И как через туфельки рассказывается любовь людей......Сама идея создания фильма возникла у Константина Фама в Освенциме у витрины с тысячами пар обуви. Все, что осталось от узников, потеряло индивидуальность, превратилось в прах, но осталось во времени. Режиссер возвращает их к жизни и предлагает прожить ее заново. В этой истории нет недосказанностей. Взгляд снизу, а не сверху объективнее, поскольку не мешают эмоции. За 15 минут экранного времени проходит вся жизнь, точнее ее очень значимый отрезок. Приобретение туфель, случайное знакомство, свадьба в еврейских традициях. путешествие, рождение ребенка, недолгое семейное счастье и война - ключевые этапы жизни героини, которые осознаваемы без лиц и слов, только через фиксацию движений. Панорамная съемка вводит в мир еврейского квартала и человеческих отношений. .........Мгновения жизни в своей стремительности остаются в вечности. А вот и Париж с величавыми Нотр-дамом и Тур Эфель, видимые в ракурсе камеры, фиксирующей свое внимание на обуви. А вот влюбленные бегут по набережной Сены, опаздывая в свой рай (так называется экскурсионный пароходик), но успев заскочить в последний момент. Так Ада, но уже в третьей новелле, попадет в барачный вагон, увозящий в Освенцим. А вот в жизнь элегантных ботинок и изящных туфелек входят и детские сандалики с платьицем, но все в том же месте, где они всегда счастливы, их как будто вечность ждут тупоносые и грубые боты. Все идет своим чередом, но вот на глади воды отражаются контуры пролетающих самолетов, и по набережной вышагивают солдатские сапоги с явным национальным признаком. Начало войны символизирует как будто случайно выхваченная камерой валяющаяся в пыли сломанная менора и отскочивший от туфель мечты каблук. Предметы ломаются, как и устои прежней и мирной жизни, к которой нет возврата. А потом они остаются жить без людей. В финальных кадрах - огромная необозримая куча обуви в витрине Освенцима, превратившаяся в тлен, как и жизнь их носителей......Ещё в фильме поднимается острая тема, которая, я не знаю, насколько широко известная, cкажем, в европейских и международных СМИ. Эта тема называется «Сент-Луис». Этот лайнер, который так и не высадил евреев на Кубе, и которому не дали войти ни в один порт США. Да, это «плавание обречённых» хорошо известно в Америке, и тут считается одной из позорнейших страниц в истории страны . В фильме у Фама это событие промелькает быстро (полагаю, кроме названия он сам об этом ничего не знает), но музыка в этот момент становится фатальной. Вообще в этом фильме острые проблемы обыгрываются через любовь, через память, через тайну прошлого. И музыка играет роль рока, чего-то фатального, но и одновременно дарит надежду на лучшую участь......Острые проблемы еврейского народа во время второй мировой войны обыграны через верность животных, через любовь, через занятия музыкой, через воспоминания дневника. Мне очень понравился диалог современных людей:
немецкая (американская ) еврейка : «Во время войны погибло 6 миллионов евреев!»
космополит (с очень недвусмысленным именем ЛEОН ): «Во время войны погибло 20 миллионов советских людей только потому, что они советские граждане»......И этот разговор происходит не в давние времена со всех сторон упакованного СССР, а в наши дни. C какой планеты этот еврейский скрипичный мальчик, которого , кстати, блестяще сыграл немецкий киндер-сюрприз Ленн Кудрявицки.......
.......Каждая из частей рассказана своим особым языком. То есть зритель в какой-то момент то вдруг видит всё происходящее глазами собаки, то становится звуками скрипки. Но больше всего меня поразил приём в новелле 'Туфельки' - это просто и гениально!......И несмотря на то, что каждая из частей - это полноценный короткометражный фильм, они все представляют собой единое целое, объединённые не только общей темой, но и общими деталями.......
Или вот совершенно страшная фраза из новеллы Брут:
" ТЫ ЧТО, ДУМАЕШЬ, В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ НАС БУДУТ СЖИГАТЬ НА КОСТРАХ?»
.........Поэтому фильм смотрится, что называется "на едином дыхании". В нём нет затянутых мест, а повествовании настолько насыщено эмоциями, динамично, трагично и разнопланово, что зритель следует вслед за действием из дома в дом, от одной истории к другой не отвлекаясь ни на минуту.......Фильм, как воронка, затягивает в себя всё новые и новые истории и судьбы. И историй там гораздо больше, чем три. Возможно, там есть даже ваша история ..........После первой части мне хотелось крикнуть браво, после второй хотелось заплакать, а в финале захотелось просто помолчать, боясь расплескать то большое и светлое, что родилось во мне благодаря этому фильму..........Конечно, как и всякая многоструктурная композиция, фильм не однороден по своей структуре. Третья часть «Скрипка» - показалась мне наименее удачной из всех. В ней появляется некоторая ходульность сюжета, попытка снять трагедию Холокоста по стандартным лекалам кинематографа. Отсутствует лёгкость первых двух частей........Кроме того, в собственно финальных кадрах режиссер совершает грубейшую ошибку, которую, полагаю, не заметил и он сам, и подавляющее большинство зрителей. Дело в том, что в анонсе картины указано:" ВПЕРВЫЕ МЕЖДУНАРОДНАЯ СЪЁМОЧНАЯ ГРУППА ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪЁМКИ У СТЕНЫ ПЛАЧА В ИЕРУСАЛИМЕ. ЗДЕСЬ БЫЛ СНЯТ ФИНАЛЬНЫЙ ЭПИЗОД ЛЕНТЫ В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА И СКРИПКИ. Также впервые в истории были разрешены съемки на территории музейного комплекса Освенцим. "........Не знаю, не уверен про "впервые", но я очень хорошо знаю это место. На том балкончике обычно расположен пост службы безопастности Храмовой Горы, в комплекс которой входит и Западная Стена. И ни один еврей никогда не смотрит вверх по стене, дабы не увидеть Мечеть Аль-Акса..... Оператор Михаил Вихров, полагаю, с подачи самого Фама, последнем кадре приподнимает камеру вверх, и перед зрителем во всех красе появляются Золотые купола Аль-Аксы.......А ведь в распоряжении режиссера были два опытнейших израильских оператора Джиора Бейач и Давид Стражмайстер......Главная мелодия трагедии еврейского народа и памяти создается в концлагере, а потом спустя десятилетия звучит у Стены Плача в Иерусалиме. Народ, переживший массовое истребление, сохранил себя и обрел свою страну. К финалу складывается мозаика фильма, где главный элемент - старик, бредущий к воротам Освенцима. Память не стереть, она возвращает туда, где больно. Очень важно не повторить этот ад........Более как странно, что этот фильм не получил международный прокат, cовсем не понятно, почему локальный прокат ограничидся девятью тысячами зрителей.....
14 января 2019, 17:48 Ответить
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