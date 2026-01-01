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Шон Дингуолл
Shaun Dingwall
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Персоны
Шон Дингуолл
Шон Дингуолл
Shaun Dingwall
Дата рождения
24 марта 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Биография Шона Дингуолла
Родился 24 марта 1972 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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