Познакомься с новыми обстоятельствами, 2017

«Это не то, что ты думаешь», — роковые слова, которые слышат все обманутые жены, застукавшие мужа с любовницей. Леди Сандре Эббот не повезло вдвойне: шокирующее открытие случилось во время торжественного ужина по случаю выхода её почтенного супруга на пенсию, это раз. И два, разлучницей оказалась лучшая подруга. 35 лет идеальной семейной жизни закончились полным фиаско, и Сандра бежит из респектабельного дома, чтобы найти убежище в лондонской норе своей сумасбродной сестрицы Биф, где часто гостят её пожилые товарищи по танцевальной студии... Безупречная, чисто британская романтическая комедия от крупного, с равным успехом работающего в кино и театре режиссера Ричарда Лонкрэйна. Сандру играет Имелда Стонтон, Биф — Селия Имри: собственно, к этому можно ничего не добавлять — примы зажигают, не обращая внимания на свой почтенный возраст. И главная мужская роль — у Тимоти Сполла — здесь не менее смачная. Идеальное кино для британоманов; гарант бодрости.