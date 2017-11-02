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Finding Your Feet

Познакомься с новыми обстоятельствами, 2017

2017 / Великобритания
6.7 Оцените
12 голосов
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О фильме

«Это не то, что ты думаешь», — роковые слова, которые слышат все обманутые жены, застукавшие мужа с любовницей. Леди Сандре Эббот не повезло вдвойне: шокирующее открытие случилось во время торжественного ужина по случаю выхода её почтенного супруга на пенсию, это раз. И два, разлучницей оказалась лучшая подруга. 35 лет идеальной семейной жизни закончились полным фиаско, и Сандра бежит из респектабельного дома, чтобы найти убежище в лондонской норе своей сумасбродной сестрицы Биф, где часто гостят её пожилые товарищи по танцевальной студии... Безупречная, чисто британская романтическая комедия от крупного, с равным успехом работающего в кино и театре режиссера Ричарда Лонкрэйна. Сандру играет Имелда Стонтон, Биф — Селия Имри: собственно, к этому можно ничего не добавлять — примы зажигают, не обращая внимания на свой почтенный возраст. И главная мужская роль — у Тимоти Сполла — здесь не менее смачная. Идеальное кино для британоманов; гарант бодрости.

6.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 2 ноября 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Лонкрэйн
В ролях
Джоанна Ламли
Джоанна Ламли
Джон Сешнс
Джон Сешнс
Дэвид Хейман
Дэвид Хейман
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Селия Имри
Селия Имри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Познакомься с новыми обстоятельствами 2 постера
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