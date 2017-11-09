«Прощай, Кристофер Робин»: Рецензия Киноафиши

Одно счастливое детство! Продано!

Кристофер Робин не любил Винни Пуха. Этот плюшевый медведь не только порядком испортил его детство, но и навсегда сделал своим заложником с ярлыком «best friends forever». А начиналось все как милая тривиальность. Малыш Билли Мун, именно так его звали домашние, играл в лесу у загородного поместья, куда семья сбежала из шумного Лондона. Нежная забота любимой няни и живая фантазия спасали мальчика от чувства одиночества, ненужности и родительской холодности. Однажды все разъезжаются, и он остается дома с папой Блу (для взрослых просто Алан Милн), который понятия не имеет, что делать с этим маленьким любопытным дитем, застенчиво заглядывающим в кабинет. Тогда отец откладывает написание важной работы «против войны» и отправляется за сыном в мир Зачарованного леса, где живет глупенький любитель меда Винни и его не менее колоритные друзья. Так начинается история невероятно популярных произведений, подаривших поколению болезненных 20-х послевоенное забвение и надежду на счастливое детство. Однако ценой этому стали разорванные фанатичной толпой детские воспоминания обычного мальчика Билли Муна…

Кадр из фильма «Прощай, Кристофер Робин»

Фильм снял небезызвестный Саймон Кертис, который уже не первый раз оборачивается назад в поисках вдохновения − до этого его взгляд останавливался на Марии Альтманн и Мэрилин Монро. Алан Милн здесь предстает фигурой вдумчивой, сложно переживающей последствия Первой мировой, где он был вынужден ходить по скользким трупам под жужжание навозных мух. Его лицом стал Донал Глисон, полно передавший несовместимость аристократичной непоколебимости и животного страха. Отпуская спасительные шутки, он настойчиво ищет духовного убежища для своего травмированного писательского ума. И находит его в играх сына, исполненного юным талантом Уиллом Тилстоном, с равным успехом пользующимся приторно-милой внешностью одуванчика и по-взрослому настойчивой игрой. И замыкает этот круг Марго Робби, будто ставшая воплощением несбыточной мечты Харли Квинн о «нормальной семье». Но особенно отмечаешь проницательную игру Келли Макдоналд, представшей в роли серенькой няни. Несмотря на кажущуюся второстепенность, именно ее героиня становится центром, связывающим любовь и ее имитацию, заботу о ребенке и обеспечение его материального благополучия. На фоне эмоциональной скованности остальных персонажей, она ненароком перетягивает внимание на свою скромную, но открытую персону.

Кадр из фильма «Прощай, Кристофер Робин»

Картина почти полностью состоит из опьяняющих своей красотой солнечных кадров, придающих действу ностальгического очарования и сказочности. Однако посреди заросших желтых полей и тучных дубов таится колкая драма о прерванном детстве. Игры в лесу сменяются чередой фотосессий, встреч с поклонниками, письмами и подарками. Имя Кристофера Робина, его няня, Винни Пух, тайные ночные молитвы и игры расхватываются на сувениры и подарки детям, превращаясь в культ вечному миру и волшебству. Алан Милн, вынырнув на секунду из рекламных компаний и вечеринок, вдруг осознает, что люди не хотят слышать от него ничего, кроме Пыхтелок и Сопелок. Так игра затянулась на всю жизнь, а ее герои, будучи подхваченными на руки публики однажды, уже не окажутся на земле. Кристофер никогда не воспользуется деньгами с продаж книг о себе, Винни Пух не остановит войну, и Милн старший с женой все равно будут с тревогой ждать сына с бойни, которую хотели предотвратить.

Кадр из фильма «Прощай, Кристофер Робин»

«Прощай, Кристофер Робин» − визуально совершенная картина о случайно проданном детстве. Это грустная душевная история, от которой глазах не раз появляется печаль и слезливый блеск. Его можно смотреть семьей, с детьми, но особенно он тронет взрослых, которые сами недавно попрощались со своими маленькими «я».

Инна Син

В российском прокате с 23 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Прощай, Кристофер Робин»