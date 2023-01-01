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Винни Пух и ненастный день
Киноафиша Фильмы Винни Пух и ненастный день
Winnie the Pooh and the Blustery Day

Винни Пух и ненастный день, 1968

1968 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 20 декабря 1968
Режиссер
Вольфганг Райтерман
В ролях
Себастьян Сабот
Стерлинг Холлоуэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Винни Пух и ненастный день 2 постера
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