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Винни Пух и ненастный день
Winnie the Pooh and the Blustery Day
Винни Пух и ненастный день, 1968
1968 / США
8.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
анимация
мюзикл
семейный
короткометражный
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8.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
1968
Премьера в мире
20 декабря 1968
Режиссер
Вольфганг Райтерман
В ролях
Себастьян Сабот
Стерлинг Холлоуэй
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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