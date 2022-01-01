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Вероника Розати
Вероника Розати
Weronika Rosati
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Вероника Розати
Weronika Rosati
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Дата рождения
9 января 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Вероника Розати
Родилась 9 января 1984 года. Варшава, Польша.
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Фильмография Вероника Розати
Снега больше не будет
комедия, драма
2020, Польша / Германия
6.0
Иней
драма
2017, Украина / Литва / Франция / Польша
5.0
Крейсер
боевик, военный
2016, США
7.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
Неудержимый
триллер, боевик
2012, США
7.0
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