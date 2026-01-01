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Фильмография
Марио Ван Пиблз
Mario Van Peebles
Киноафиша
Персоны
Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз
Mario Van Peebles
Дата рождения
15 января 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Марио Ван Пиблза
Родился 15 января 1957 года. Мехико, Мексика.
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