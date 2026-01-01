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Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз Mario Van Peebles
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Марио Ван Пиблз

Mario Van Peebles

Дата рождения
15 января 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Марио Ван Пиблза

Родился 15 января 1957 года. Мехико, Мексика.

Популярные фильмы

События прошедшей недели с Джоном Оливером 8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером (2014)
Сыны анархии 8.3
Сыны анархии (2008)
Wu-Tang: Американская сага 8.1
Wu-Tang: Американская сага (2019)

Фильмография Марио Ван Пиблза

Заклятый враг
Заклятый враг
драма, криминал, триллер 2026, США
Отряд преступников 4.5
Отряд преступников Outlaw Posse
вестерн 2024, США
Черный торт 7.3
Черный торт
драма, исторический, детектив 2023, США
Акулы кинобизнеса 7.1
Акулы кинобизнеса Sharksploitation
документальный 2023, США
CSI: Вегас 7.2
CSI: Вегас
драма, криминал 2021, США
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена 7.6
Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена
драма, криминал 2021, США
Заложник 5.3
Заложник Seized
боевик, триллер 2020, США
Wu-Tang: Американская сага 8.1
Wu-Tang: Американская сага
драма, музыка, исторический 2019, США
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