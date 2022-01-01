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Марио Ван Пиблз
Марио Ван Пиблз
Mario Van Peebles
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Марио Ван Пиблз
Mario Van Peebles
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Дата рождения
15 января 1957
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Мехико, Мексика
Рост
178 см
Биография Марио Ван Пиблза
Родился 15 января 1957 года. Мехико, Мексика.
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Фильмография Марио Ван Пиблза
Заложник
боевик, триллер
2020, США
5.0
Идеальная мишень
боевик
2019, США
4.0
Run the Race
драма, спорт
2018, США
6.0
Крейсер
боевик, военный
2016, США
7.0
Под водой
драма, триллер
2016, США
4.0
Многократные сарказмы
драма
2010, США
4.0
Красное небо
боевик, приключения, триллер
2009, Россия / США
5.0
Путь Карлито 2: Восхождение к власти
боевик, криминал, драма
2005, США
5.0
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