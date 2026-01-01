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Ксения Буравская
Kseniya Buravskaya
Киноафиша
Персоны
Ксения Буравская
Ксения Буравская
Kseniya Buravskaya
Дата рождения
29 сентября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Биография Ксении Буравской
Актриса. Родилась 29 сентября 1977 года. Москва, СССР (Россия).
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(2010)
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8.2
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2016, Россия
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Рецензия
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комедия
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Punane elavhõbe
криминал, драма, исторический
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История летчика
мелодрама, приключения
2009, Россия
5.9
Непрощенные
Neproshchennye
драма, боевик, мелодрама
2009, Россия
Смотреть трейлер
4
Хиромант 2
триллер
2007, Россия
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Новости о Ксении Буравской
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