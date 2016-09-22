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Ксения Буравская
Ксения Буравская
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Ксения Буравская
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Дата рождения
29 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Биография Ксении Буравской
Актриса. Родилась 29 сентября 1977 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Ксении Буравской
Коллектор
криминал, драма
2016, Россия
7.0
Непрощенные
драма, боевик, мелодрама
2009, Россия
5.0
Мороз по коже
криминал, боевик, драма
2007, Россия
6.0
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6 октября на российские экраны выходит фильм Алексея Красовского «Коллектор». Картина уже получила две награды на Кинотавре, удивив пока немногочисленных зрителей своим
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22 сентября 2016 11:43
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