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Профессий на свете много, но не все они одинаково положительно воспринимаются людьми. С бóльшим дружелюбием люди посмотрят на повара, чем на какого-нибудь коллектора. Хотя и тот, и другой просто выполняют свою работу, относятся к ним по-разному. О человеке последней профессии снял свой фильм Алексей Красовский с лаконичным названием «Коллектор». Кадр из фильма «Коллектор» Картина расскажет о коллекторе Артуре Александровиче, который любит и умеет делать…