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Коллектор Коллектор
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Коллектор 2016 / Россия
7.1 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Коллектор»

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Наша рецензия

Профессий на свете много, но не все они одинаково положительно воспринимаются людьми. С бóльшим дружелюбием люди посмотрят на повара, чем на какого-нибудь коллектора. Хотя и тот, и другой просто выполняют свою работу, относятся к ним по-разному. О человеке последней профессии снял свой фильм Алексей Красовский с лаконичным названием «Коллектор». Кадр из фильма «Коллектор» Картина расскажет о коллекторе Артуре Александровиче, который любит и умеет делать…

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Сергей V 16 сентября 2016, 10:36
Блестящий моноспектакль Константина Хабенского на острую и актуальную тему.
После просмотра становится ясно за что он получил приз на «Кинотавре 2016» как лучший актер года.
Держать внимание современного зрителя, привыкшего к спецэффектам не так просто, но это как раз тот случай, когда все спецэффекты в мимике главного героя, его интонациях, общении с предметами в кадре.
Идите в кино и не пожалеете, если готовы думать и сопереживать, происходящему на экране.
16 сентября 2016, 10:36 Ответить
alex 10 октября 2016, 01:11
Оценка
хотите - верьте, хотите - нет. понравился фильм.
давно не было фильмов таких интересных с участием ОДНОГО актёра. и весь фильм внимание зрителя персонаж Хабенского удерживает.
скачаю, и пересмотрю.
рекомендую.

1)тема выбрана актуальная. и всякий смотрящий за Артуром заочно его не принимают, желают одного ему финала. желание зрителя исполняется. вот не знаю, хорошо это или не того...
2)голоса актрис за кадром узнаются, приятно, что есть такие)))
10 октября 2016, 01:11 Ответить
Татьяна Брызгунова 13 октября 2016, 18:39
Оценка
Считаю,что это лучший фильм осеннего проката!
Талантливо и злободневно.
Смотреть обязательно!
13 октября 2016, 18:39 Ответить
Андрей 29 марта 2018, 13:27
Оценка
моноспектакль понравился!
тема раскрыта идеально, можно было и жестче, но ни к чему!
Хабенский сыграл потрясающе!
8 баллов из 10ти!
29 марта 2018, 13:27 Ответить
ElizavetaPersonal 8 июня 2021, 12:08
Оценка
Такой бредовый фильм. Что он зделал, в чём его обвиняют, даже видео не показали нормально. В трейлере показали все интересные моменты. Концовка просто бред.
8 июня 2021, 12:08 Ответить
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