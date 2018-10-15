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Алексей Красовский
Алексей Красовский
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Алексей Красовский
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Дата рождения
20 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Алексея Красовского
Режиссер, сценарист, актер. Родился 20 декабря 1971 года.
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Фильмография Алексея Красовского
Элефант
комедия
2019, Россия
6.0
Праздник
комедия
2018, Россия
6.0
Коллектор
криминал, драма
2016, Россия
7.0
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