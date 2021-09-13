Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дмитрий Тюрин
Дмитрий Тюрин
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Дмитрий Тюрин
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Актер
Место рождения
Нижневартовск, СССР (Россия)
Биография Дмитрия Тюрина
Родился 25 августа 1976 года. Нижневартовск, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Дмитрия Тюрина
Рубеж
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
6.0
Любовь с ограничениями
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Жажда
драма
2013, Россия
7.0
У Бога свои планы
драма, мелодрама
2012, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Завершились съемки второго сезона российского сериала «Эпидемия»
Режиссер Дмитрий Тюрин поблагодарил за увлекательные полгода.
Написать
13 сентября 2021 16:51
Режиссер «Рубежа» Дмитрий Тюрин снимет второй сезон «Эпидемии»
Продолжение будет носить еще более мрачный характер.
Написать
25 марта 2021 14:46
Эксклюзивное интервью с Дмитрием Тюриным, режиссером фильма «Рубеж»: «Мы решили добавить войне цвета».
Ко Дню защитника Отечества наши кинематографисты приготовили зрителям подарок от автора «Мы из будущего» Александра Шевцова - фантастическую историю под названием «Рубеж».
Написать
21 февраля 2018 16:34
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»