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Рубеж Рубеж
Киноафиша Фильмы Рубеж Отзывы о фильме «Рубеж»
Рубеж 2017 / Россия
6.1 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «Рубеж»

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Наша рецензия

Бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) занимается добычей песка. Его компания получила выгодный контракт, и молодой человек не собирается выпускать сделку из рук. Не останавливает бизнесмена и то, что добыча песка ведется на месте, где в годы Великой Отечественной Войны шли ожесточенные бои за Ленинград. В погибших на Невском пяточке солдатах бизнесмен не видит людей, достойных памяти и уважения. Михаила мало интересуют их останки, до сих пор покоящиеся на месте сражений. Но вскоре его жизнь сильно…

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Александр Шибанов 3 марта 2018, 13:24
Оценка
Удовольствия от просмотра не получил. Попытка повторить успех «Мы из будущего» на мой взгляд не удалась. Компьютерная графика местами откровенно слабая.
Очень удивил цвет земли. Такое ощущение, что её забрызгали разноцветной краской. Выглядит очень неестественно. Цвет лиц военных просто пугает.
Многочисленные переносы из настоящего в прошлое утомляют и затрудняют восприятие. Патриотизма фильм мне абсолютно не прибавил. Молодежь на этот фильм добровольно не пойдет, а когда его буду потом показывать по ТВ, просто переключат канал.
3 марта 2018, 13:24 Ответить
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