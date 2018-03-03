Наша рецензия

Бизнесмен Михаил (Павел Прилучный) занимается добычей песка. Его компания получила выгодный контракт, и молодой человек не собирается выпускать сделку из рук. Не останавливает бизнесмена и то, что добыча песка ведется на месте, где в годы Великой Отечественной Войны шли ожесточенные бои за Ленинград. В погибших на Невском пяточке солдатах бизнесмен не видит людей, достойных памяти и уважения. Михаила мало интересуют их останки, до сих пор покоящиеся на месте сражений. Но вскоре его жизнь сильно…