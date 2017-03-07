«Демон внутри» или «Вскрытие Джейн Доу» – в меньшей степени мистический, а скорее натуралистический хоррор норвежского режиссёра Андре Овредала. Фильм, с педантичной точностью и хладнокровием раскладывающий страх на бесконечный саспенс, получился редким примером минималистичного ужаса без сложносочиненных сюжетных придумок. Кадр из фильма «Демон внутри» Всё действие замыкается в подвале жилого дома, который служит местным моргом. К…
-паааап?
-что?
-надо уходить отсюда
-если хочешь - уходи....
Реплики с перерывом в 5 минут, на фоне явно надвигающейся фигни со стороны трупа....
вообщем, не советуем. Мы ушли с середины фильма. Не смогли поймать сюжетную линию. А изучать инструменты для патологоанатомов - неинтересно.
не столько страшный, сколько тема морга раскрыта, ну и сюжетная линия есть!
молодой актёр напоминает молодого Эвана Макгрегора ;))
ну и конечно гениальная игра симпатичной девушки-трупа! так весь фильм пролежать! ;))
рекомендую посмотреть на ночь ;)
8 баллов из 10ти!
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