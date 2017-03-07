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The Autopsy of Jane Doe Демон внутри 2016 / Великобритания
7.4 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Демон внутри»

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Наша рецензия

«Демон внутри» или «Вскрытие Джейн Доу» – в меньшей степени мистический, а скорее натуралистический хоррор норвежского режиссёра Андре Овредала. Фильм, с педантичной точностью и хладнокровием раскладывающий страх на бесконечный саспенс, получился редким примером минималистичного ужаса без сложносочиненных сюжетных придумок. Кадр из фильма «Демон внутри» Всё действие замыкается в подвале жилого дома, который служит местным моргом. К…

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Юлька Шеба 7 марта 2017, 19:30
Оценка
Смотрела этот фильм в одноголосой озвучке, очень понравился! Есть конечно пара глупых моментов но в целом неплохо)
7 марта 2017, 19:30 Ответить
etnashow 28 марта 2017, 19:20
Очень жаль потраченного времени! Натуралистичность заключалась лишь в постоянных копаниях в кишках трупов и разрезании человеческой плоти. При этом все это выглядело как разделка мяса в кулинарном шоу... они поджарили и отварили трупы? Что это было??? А диалоги просто "зашкаливают".
-паааап?
-что?
-надо уходить отсюда
-если хочешь - уходи....
Реплики с перерывом в 5 минут, на фоне явно надвигающейся фигни со стороны трупа....
вообщем, не советуем. Мы ушли с середины фильма. Не смогли поймать сюжетную линию. А изучать инструменты для патологоанатомов - неинтересно.
28 марта 2017, 19:20 Ответить
Андрей 26 сентября 2017, 15:43
Оценка
а мне понравился фильм!
не столько страшный, сколько тема морга раскрыта, ну и сюжетная линия есть!
молодой актёр напоминает молодого Эвана Макгрегора ;))
ну и конечно гениальная игра симпатичной девушки-трупа! так весь фильм пролежать! ;))
рекомендую посмотреть на ночь ;)
8 баллов из 10ти!
26 сентября 2017, 15:43 Ответить
Денис Широков 1 апреля 2020, 02:32
Оценка
Работая в области эзотерики я могу сказать, что режисер передал некие формы проявления демонической силы и работы сверхъестественных сил. Фильм удержит вас в напряжении с начала и до самого конца. Интересный могу сказать. Я люблю такие фильмы.
1 апреля 2020, 02:32 Ответить
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