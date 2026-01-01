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Мария Фелянина
Мария Фелянина Mariya Felyanina
Киноафиша Персоны Мария Фелянина

Мария Фелянина

Mariya Felyanina

Дата рождения
15 августа 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Большой 7.2
Большой (2017)
Схватка 6.1
Схватка (2024)
Актерище 5.5
Актерище (2025)

Фильмография Марии Феляниной

Замуж по расчету
Замуж по расчету
мелодрама, драма 2026, Россия
Актерище 5.5
Актерище
комедия 2025, Россия
На крыльях счастья
На крыльях счастья
мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Схватка 6.1
Схватка Skhvatka
боевик 2024, Россия
Смотреть трейлер
Груз прошлого
Груз прошлого
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Счастье на десерт
Счастье на десерт
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Большой 7.2
Большой Bolshoy
драма, балет 2017, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
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