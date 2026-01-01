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Фильмография
Мария Фелянина
Mariya Felyanina
Киноафиша
Персоны
Мария Фелянина
Мария Фелянина
Mariya Felyanina
Дата рождения
15 августа 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Большой
(2017)
6.1
Схватка
(2024)
5.5
Актерище
(2025)
Фильмография Марии Феляниной
Замуж по расчету
мелодрама, драма
2026, Россия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Актерище
комедия
2025, Россия
На крыльях счастья
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
Схватка
Skhvatka
боевик
2024, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Груз прошлого
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
Счастье на десерт
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
7.2
Большой
Bolshoy
драма, балет
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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