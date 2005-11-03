"На Верхней Масловке" – удачный опыт в области редкой для сегодняшнего российского экрана интеллектуальной драмы, в которой причудливое сплетение взаимоотношений и психологических мотивов создает особую, неповторимую интригу. Столь же редкими для нынешнего времени являются и сами главные герои этой истории – люди из уникальной породы настоящих, рафинированных интеллигентов. Той породы, которую сегодня называют вымирающей. Перед нами – чрезвычайно яркие типажи, необычные характеры, проявления и психологические мотивы которых – своего рода экзотика, настоящий подарок для тех гурманов, которые любят смаковать тонкости человеческой психологии.
СтранаРоссия
Продолжительность1 час 55 минут
Год выпуска2005
Премьера в мире3 ноября 2005
Дата выхода
3 ноября 2005
Россия
14 февраля 2006
Беларусь
14 февраля 2006
Казахстан
14 февраля 2006
Украина
ПроизводствоPresident Film
Другие названия
Na Verkhney Maslovke, On Upper Maslovka Street, На Верхней Масловке