Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма На Верхней Масловке
1 постер
Киноафиша Фильмы На Верхней Масловке

На Верхней Масловке

Na Verkhney Maslovke 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

"На Верхней Масловке" – удачный опыт в области редкой для сегодняшнего российского экрана интеллектуальной драмы, в которой причудливое сплетение взаимоотношений и психологических мотивов создает особую, неповторимую интригу. Столь же редкими для нынешнего времени являются и сами главные герои этой истории – люди из уникальной породы настоящих, рафинированных интеллигентов. Той породы, которую сегодня называют вымирающей. Перед нами – чрезвычайно яркие типажи, необычные характеры, проявления и психологические мотивы которых – своего рода экзотика, настоящий подарок для тех гурманов, которые любят смаковать тонкости человеческой психологии.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 3 ноября 2005
Дата выхода
3 ноября 2005 Россия
14 февраля 2006 Беларусь
14 февраля 2006 Казахстан
14 февраля 2006 Украина
Производство President Film
Другие названия
Na Verkhney Maslovke, On Upper Maslovka Street, На Верхней Масловке
Режиссер
Константин Худяков
Константин Худяков
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Евгений Миронов
Евгений Миронов
Евгений Князев
Евгений Князев
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на На Верхней Масловке
Большой 7.1
Большой (2017)
Служебный роман 8.3
Служебный роман (1977)
Успех 7.4
Успех (1984)
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину 6.7
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину (2009)
Жанна 6.9
Жанна (2022)
Мотылек 5.4
Мотылек (2018)
Не ждали 0.0
Не ждали (2017)
Он, она и я 5.9
Он, она и я (2007)
Щит Минервы 0.0
Щит Минервы (2005)
Мусульманин 6.9
Мусульманин (1995)
Господа Головлевы 6.4
Господа Головлевы (2006)
Опасный возраст 7.2
Опасный возраст (1981)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
6 серий, 73 миллиона просмотров: этот шведский триллер вы не посмеете поставить фоном — он держит за горло до финала
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше