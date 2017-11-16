Когда все дома, 2017

Близнецы Оресте и Джанцинто, Алекс и их сестра Фанни выросли в обеспеченной семье на красивой вилле за городом. Но взрослая жизнь развела их по разным дорожкам. Чтобы помочь Алексу справиться с серьезными материальными трудностями, они решают прибегнуть к единственно возможному решению — продать отцовский дом, где выросли. Но на следующий день после подписания акта купли-продажи происходит немыслимое: их отец, который находился в коме много лет, приходит в сознание. Врачи категоричны: для выздоровления нужно вернуть отца в привычную обстановку. Что теперь? У детей есть только один вариант: сделать вид, что вилла не продана, и поспешно вернуть мебель, семейные реликвии и даже любимую собаку. «Когда все дома» — добрая семейная комедия, приправленная ностальгией и полная неожиданных и веселых поворотов.