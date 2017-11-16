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Когда все дома
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La casa di famiglia

Когда все дома, 2017

2017 / Италия / Албания / Аргентина
5.9 Оцените
15 голосов
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О фильме

Близнецы Оресте и Джанцинто, Алекс и их сестра Фанни выросли в обеспеченной семье на красивой вилле за городом. Но взрослая жизнь развела их по разным дорожкам. Чтобы помочь Алексу справиться с серьезными материальными трудностями, они решают прибегнуть к единственно возможному решению — продать отцовский дом, где выросли. Но на следующий день после подписания акта купли-продажи происходит немыслимое: их отец, который находился в коме много лет, приходит в сознание. Врачи категоричны: для выздоровления нужно вернуть отца в привычную обстановку. Что теперь? У детей есть только один вариант: сделать вид, что вилла не продана, и поспешно вернуть мебель, семейные реликвии и даже любимую собаку. «Когда все дома» — добрая семейная комедия, приправленная ностальгией и полная неожиданных и веселых поворотов.

5.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в мире 16 ноября 2017
Возраст 12+
Режиссер
Аугусто Форнари
В ролях
Валентина Кико
Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Луиджи Диберти
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда все дома 2 постера
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саундтрек фильма Когда все дома
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