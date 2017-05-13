На первые два тура Юлька Ольшанская опоздала – пришлось воевать с комиссией, чтоб пустили сразу на третий. Комиссия была против: мол, много вас тут шляется, дарований провинциальных, езжайте обратно, откуда приехали. И не видать бы Юльке хореографического училища, если бы не случайность. Пьяный учитель, который её привез (Потоцкий – Александр Домогаров), столкнулся в коридоре с самой Белецкой. А та как раз набирала курс. И в спившемся оборванце она узнала того, кто когда-то был…
Спартака смотрел трижды, в том числе из Директорской ложи, а премьеру Лебединого, после восстановления балета Григоровичем - из Царской...
Это к тому, что в теме.
Фильм отличный!!! Действительно лебединая песня Алисы Бруновны Фрейндлих!!! Потрясающе! Находка Маргарита Симонова. Она не просто прекрасная балерина, но и большая актриса! Хороша Валентина Телечкина,. которую давно не видели.. На месте Анна Исаева. Думаю, фильм повлияет на её дальнейшую творческую судьбу.
Жаль не запомнил фамилию девочки, играющей Ольшанскую, героиню, в детстве. Но она принесла 25 % успеха фильму.
Обидно, но так и есть. Все покупается и все продается. Нужда и нувориши правят бал. В Большом тоже самое.Мне чуть не хватила адского труда танцовщиц.
Спасибо Тодоровскому. Уже второй месяц просто радует. То время первых, теперь Большой!
Очень советую посмотреть в кино, не дожидаясь сериала.
И еще о балете. Из моего:
БАЛЕРИНА
Она и Маша, и Одетта,
Жизель, Раймонда, Гаянэ,
И баядерка, и Джульетта,
Она Красавица во сне…
За каждой партией в балете
Тяжелый ежедневный труд.
И надоевшая диета,
И ног истертых страшный зуд…
За то букеты, крики «Браво!»,
Восторг, фанатов целый рой!
В её подружках ходит слава
И кружит голову порой!
Она как бабочка порхает:
Па де сизо и баллотте…
И зал восторженно считает
За ней, сбиваясь, фуэте!
Она ещё не замечает
В кордебалете новых лиц.
А ведь девчонки там мечтают
Сменить ведущих танцовщиц.
А в тридцать семь ударом грома:
Пенсионерка, Боже мой!
Ведь сцена ей роднее дома!
Нет! Танцевать! Годок, другой…
** *
Потом бездетно, одиноко
Она живет свой долгий век.
И ей отдушиной уроки
Для начинающих одетт…
Афиши старые, пуанты,
В которых покоряла мир…
Исчезли сердца адъютанты,
У них теперь другой кумир.
Прошу пощения за опечатки.
Прекрасное кино!
Красивое!
Несёт только положительные посылы зрителю. Зрители апплодируют в конце.
Обязательно посмотрите этот фильм.
Сюжет правдивый, захватывает. Не перегружен спецэффектами и резкими звуками. Просто ХОРОШИЙ фильм. Жалко, что таких 25 лет нет в прокате.
Фильм стоит посмотреть!😍
Красивый, волшебный, музыка подобрана прекрасно, игра актрис обворожительна.
Алиса Бруновна Фрейндлих просто ГЕНИАЛЬНА!!!
Но совет молодым - если появился в Вашей жизни НАСТАВНИК - Вам уже повезло - не предавайте его никогда и будьте БЛАГОДАРНЫ!!!
Неизвестно где бы Вы были без его участия в Вашей судьбе.
Зал весь фильм смотрел молча!!! Все были заинтригованы и заинтересованы фильмом!!!
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