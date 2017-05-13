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Большой Большой
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Большой 2017 / Россия
7.5 Оцените
59 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Большой»

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Наша рецензия

На первые два тура Юлька Ольшанская опоздала – пришлось воевать с комиссией, чтоб пустили сразу на третий. Комиссия была против: мол, много вас тут шляется, дарований провинциальных, езжайте обратно, откуда приехали. И не видать бы Юльке хореографического училища, если бы не случайность. Пьяный учитель, который её привез (Потоцкий – Александр Домогаров), столкнулся в коридоре с самой Белецкой. А та как раз набирала курс. И в спившемся оборванце она узнала того, кто когда-то был…

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Андрей Николаев 13 мая 2017, 00:40
Оценка
После фильма зал аплодировал. Живой, талантливый. Спасибо всем, кто сделал это чудо!
13 мая 2017, 00:40 Ответить
um007 13 мая 2017, 15:52
Оценка
Люблю Большой с детства. Почти все видел и не по разу. Покуривал у колон театра с Марисом Лиепой, отдыхал в Пятигорске с пожилой уже Ольгой Лепешинской, писал прощальные строки Екатерине Максимовой...
Спартака смотрел трижды, в том числе из Директорской ложи, а премьеру Лебединого, после восстановления балета Григоровичем - из Царской...
Это к тому, что в теме.
Фильм отличный!!! Действительно лебединая песня Алисы Бруновны Фрейндлих!!! Потрясающе! Находка Маргарита Симонова. Она не просто прекрасная балерина, но и большая актриса! Хороша Валентина Телечкина,. которую давно не видели.. На месте Анна Исаева. Думаю, фильм повлияет на её дальнейшую творческую судьбу.
Жаль не запомнил фамилию девочки, играющей Ольшанскую, героиню, в детстве. Но она принесла 25 % успеха фильму.
Обидно, но так и есть. Все покупается и все продается. Нужда и нувориши правят бал. В Большом тоже самое.Мне чуть не хватила адского труда танцовщиц.
Спасибо Тодоровскому. Уже второй месяц просто радует. То время первых, теперь Большой!
Очень советую посмотреть в кино, не дожидаясь сериала.
И еще о балете. Из моего:

БАЛЕРИНА

Она и Маша, и Одетта,
Жизель, Раймонда, Гаянэ,
И баядерка, и Джульетта,
Она Красавица во сне…

За каждой партией в балете
Тяжелый ежедневный труд.
И надоевшая диета,
И ног истертых страшный зуд…

За то букеты, крики «Браво!»,
Восторг, фанатов целый рой!
В её подружках ходит слава
И кружит голову порой!

Она как бабочка порхает:
Па де сизо и баллотте…
И зал восторженно считает
За ней, сбиваясь, фуэте!

Она ещё не замечает
В кордебалете новых лиц.
А ведь девчонки там мечтают
Сменить ведущих танцовщиц.

А в тридцать семь ударом грома:
Пенсионерка, Боже мой!
Ведь сцена ей роднее дома!
Нет! Танцевать! Годок, другой…

** *
Потом бездетно, одиноко
Она живет свой долгий век.
И ей отдушиной уроки
Для начинающих одетт…

Афиши старые, пуанты,
В которых покоряла мир…
Исчезли сердца адъютанты,
У них теперь другой кумир.

Прошу пощения за опечатки.
13 мая 2017, 15:52 Ответить
essviridova 14 мая 2017, 16:34
Оценка
Великолепный фильм!!!! История захватывает с первой минуты просмотра, ни на секунду не отвела глаз от экрана. Фильм идет 2 часа, но смотриться на одном дыхании! В конце фильма зрители аплодировали! Как приятно, что в нашей стране есть такие талантливые режиссеры, актеры, балерины-актеры😁, композиторы, звукорежиссеры, костюмеры... и все талантливые люди, которые создали такой прекрасный фильм. Спасибо!!!!!😍😍😍😍🌞🌞🌞🏅🏆
14 мая 2017, 16:34 Ответить
Дженни_Кодес 15 мая 2017, 11:06
Оценка
Если нет денег на балет, то можно посмотреть этот фильм! Довольно специфичная тема, не каждому понятна. Причинно-следственные связи и логика хромает. Надо просто пропускать этот мимо мозга. Смотреть историю и наслаждаться погружением в мир балета.
15 мая 2017, 11:06 Ответить
alex 15 мая 2017, 14:56
Оценка
О!
Прекрасное кино!
Красивое!
Несёт только положительные посылы зрителю. Зрители апплодируют в конце.
Обязательно посмотрите этот фильм.
Сюжет правдивый, захватывает. Не перегружен спецэффектами и резкими звуками. Просто ХОРОШИЙ фильм. Жалко, что таких 25 лет нет в прокате.
15 мая 2017, 14:56 Ответить
Нелли Оводова 18 мая 2017, 05:26
Оценка
Фильм хороший...Редко в наши дни снимают стоящие фильмы...В основном это мистика и фантастика из серии"Поработим инопланетян" и.т.п. Тут история жизненная и узнаваемая, прелести и жестокости театрального мира отражены в этом фильме, человеческие типажи и жизненные приоритеты, кто чем живет, что ГЛАВНОЕ... Задумывается, вдохновляешься и...
Фильм стоит посмотреть!😍
18 мая 2017, 05:26 Ответить
Галина Штейнфельд (Prutian) 22 мая 2017, 14:30
Оценка
Фильм переживательный и сильный. Мне очень понравился. Понравился сюжет,  понравились актеры. В "Большом" снялись известные актеры - Алиса Фрейндлих, Александр Домагаров, Валентина Теличкина.  А герои все очень настоящие и живые, в них веришь.!
22 мая 2017, 14:30 Ответить
Майя Пчела 23 мая 2017, 13:09
Отличный фильм! Сюжет, актеры, игра - ну всё очень понравилось! Прекрасная роль неповторимой Алисы Фрейндлих. Очень мало фильмов российских, которые вызывают настоящие эмоции и переживания. Этот фильм точно такой.
23 мая 2017, 13:09 Ответить
AnnaDemidova 25 мая 2017, 01:38
Оценка
В рецензии верно сказано, что в фильме присутствуют логические и фактические неувязки. Но - плюсов в нем гораздо больше, чем минусов. И, в отличие от большинства российских фильмов последнего времени, его интересно смотреть, он красиво снят, герои вызывают сопереживание и нет обычного "осадка"- оттого, что показали в очередной раз "свинцовые мерзости бытия" в России. Напротив, после просмотра хотелось аплодировать, как в театре...
25 мая 2017, 01:38 Ответить
f-an-v 28 мая 2017, 10:26
Оценка
Фильм потрясающий!!!
Красивый, волшебный, музыка подобрана прекрасно, игра актрис обворожительна.
Алиса Бруновна Фрейндлих просто ГЕНИАЛЬНА!!!
Но совет молодым - если появился в Вашей жизни НАСТАВНИК - Вам уже повезло - не предавайте его никогда и будьте БЛАГОДАРНЫ!!!
Неизвестно где бы Вы были без его участия в Вашей судьбе.
Зал весь фильм смотрел молча!!! Все были заинтригованы и заинтересованы фильмом!!!
28 мая 2017, 10:26 Ответить
Антон Морозов 27 июня 2017, 20:02
Так и не понял, стоит ли идти на фильм...
27 июня 2017, 20:02 Ответить
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