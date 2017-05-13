Наша рецензия

На первые два тура Юлька Ольшанская опоздала – пришлось воевать с комиссией, чтоб пустили сразу на третий. Комиссия была против: мол, много вас тут шляется, дарований провинциальных, езжайте обратно, откуда приехали. И не видать бы Юльке хореографического училища, если бы не случайность. Пьяный учитель, который её привез (Потоцкий – Александр Домогаров), столкнулся в коридоре с самой Белецкой. А та как раз набирала курс. И в спившемся оборванце она узнала того, кто когда-то был…