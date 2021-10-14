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Виктор Глухушин
Виктор Глухушин
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Виктор Глухушин
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Дата рождения
6 марта 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Виктора Глухушина
Родился 6 марта 1976 года.
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Фильмография Виктора Глухушина
Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения
2022, Россия
7.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №101: Хроники чудес
семейный, короткометражный, детский
2019,
0.0
Мой супер папа
анимация, комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
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Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выйдет в американский прокат
Также проект приобрели в других странах мира.
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14 октября 2021 11:50
Царевна Варвара оказывается в плену у благородного монстра в трейлере мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
За героев говорят Любовь Аксенова, Алексей Чумаков и Тимур Родригез.
Написать
17 сентября 2021 15:55
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