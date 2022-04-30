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Бука. Мое любимое чудище Бука. Мое любимое чудище
Киноафиша Фильмы Бука. Мое любимое чудище Отзывы о мультфильме «Бука. Мое любимое чудище»
Бука. Мое любимое чудище 2022 / Россия
7.2 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о мультфильме «Бука. Мое любимое чудище»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В часовой башне дворца мечтательная царевна Варвара читает увлекательные истории о храбром принце Эдварде — ее возлюбленном. Однако царь-батюшка Елисей считает эти сказки «вредной литературой» и запрещает их. Но Варварой не так-то просто управлять. Она верна эпистолярному жанру и обменивается с принцем романтическими письмами. Отец, конечно, против этих отношений. Да еще и противный почтальон Шишек стремится раскрыть его секреты и шантажирует этим, чтобы жениться на…

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User 30 апреля 2022, 16:29
Оценка
Потрясающий эмоциональный мультик о дружбе и любви! Рекомендую к просмотру !
30 апреля 2022, 16:29 Ответить
Юлия Привалова 3 мая 2022, 22:30
Оценка
Интересный, красивый, со смыслом
3 мая 2022, 22:30 Ответить
Станислав Ян 4 мая 2022, 15:56
Оценка
Удивительно, но прекрасный мультфильм. Дочке очень понравилось, а ей всего 4 года.
4 мая 2022, 15:56 Ответить
User 6 мая 2022, 22:43
Оценка
Мультик бомба!мне 22, сестре 13,подходит на любой возраст!очень душевный и со смыслом,даже поплакали.Не ожидали такого от Российского кинематогрофа.Браво👏🏻
6 мая 2022, 22:43 Ответить
Светлана Васильева-Ивлева 7 мая 2022, 10:44
Оценка
Хороший мультфильм, красочный, яркий, эмоциональный. О добре и зле, любовь всё побеждает. Рекомендую посмотреть с детьми.
7 мая 2022, 10:44 Ответить
Яна Холявко 11 мая 2022, 11:06
Оценка
Мне мультфильм не понравился. Мультик не понятно на какой возраст зрителя рассчитан, смотрела как сама, так и с 10 летней сестрой, но не понравился обеим. Сюжет закручен на одной любви,если обычно любовь в мультфильмах уходит на второй план и появляется в конце, давая развитие интересному сюжету, то здесь нет. Больше подходит на сериал с канала "Россия 1", чем на детский мультик. На подростковый возраст тоже не тянет.
Главная героиня показана как капризная бунтарка-подросток и никакого развития не получает. За неё все делали другие персонажи, сама же Варвара просто плакала и возмущалась весь мультфильм.
К платному просмотру в кинотеатре не рекомендую, графика вас не удивит и в хорошем качестве, а вот посмотреть потом на компьютере, чисто чтобы ознакомиться с отечественным произведением, можно
11 мая 2022, 11:06 Ответить
Анастасия 12 мая 2022, 19:51
Оценка
Смотрела Буку с ребенком, ему очень понравилась развязка, а я даже всплакнула) Хороший мультфильм, рекомендую
12 мая 2022, 19:51 Ответить
koroleva.m1505 13 мая 2022, 11:50
Оценка
Ого!
13 мая 2022, 11:50 Ответить
Можно Ненадо 14 мая 2022, 16:46
Оценка
Смотрели с девушкой и не могли отделаться от мысли, что это помесь мультфильмоа "Красавица и чудовище" и "Шрек 1"
По графике: как по мне, очень похоже на Рапунцель, что грустно, ибо на дворе 22-й год, а графика из 2010-го
14 мая 2022, 16:46 Ответить
Екатерина Фёдорова 22 мая 2022, 16:54
Оценка
Очень понравился этот мультфильм всё мои одноклассники были довольны😊
22 мая 2022, 16:54 Ответить
Сергей Сапаров 23 мая 2022, 20:17
Оценка
Очень крутой на 9 мая смотрел.
23 мая 2022, 20:17 Ответить
Милашная-Девка Пермякова 28 июня 2022, 18:36
Оценка
Фильм прикольный, но я бы в коней что то другое поставила. А ты в принципе не плохой.
28 июня 2022, 18:36 Ответить
milledi.1999 6 октября 2022, 03:33
Оценка
Мультфильм просто бомба, там смешаны всё диснеевские мультики, и рапунцель и шрек и белоснежка. Рекомендую к просмотру. Очень хочу и жду вторую часть(((((((
6 октября 2022, 03:33 Ответить
milledi.1999 6 октября 2022, 03:37
Оценка
Но мультик на любителя, кто любит фэнтези и приключения, это для вас.
6 октября 2022, 03:37 Ответить
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