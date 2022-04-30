Наша рецензия

В часовой башне дворца мечтательная царевна Варвара читает увлекательные истории о храбром принце Эдварде — ее возлюбленном. Однако царь-батюшка Елисей считает эти сказки «вредной литературой» и запрещает их. Но Варварой не так-то просто управлять. Она верна эпистолярному жанру и обменивается с принцем романтическими письмами. Отец, конечно, против этих отношений. Да еще и противный почтальон Шишек стремится раскрыть его секреты и шантажирует этим, чтобы жениться на…