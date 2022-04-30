В часовой башне дворца мечтательная царевна Варвара читает увлекательные истории о храбром принце Эдварде — ее возлюбленном. Однако царь-батюшка Елисей считает эти сказки «вредной литературой» и запрещает их. Но Варварой не так-то просто управлять. Она верна эпистолярному жанру и обменивается с принцем романтическими письмами. Отец, конечно, против этих отношений. Да еще и противный почтальон Шишек стремится раскрыть его секреты и шантажирует этим, чтобы жениться на…
Главная героиня показана как капризная бунтарка-подросток и никакого развития не получает. За неё все делали другие персонажи, сама же Варвара просто плакала и возмущалась весь мультфильм.
К платному просмотру в кинотеатре не рекомендую, графика вас не удивит и в хорошем качестве, а вот посмотреть потом на компьютере, чисто чтобы ознакомиться с отечественным произведением, можно
По графике: как по мне, очень похоже на Рапунцель, что грустно, ибо на дворе 22-й год, а графика из 2010-го
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