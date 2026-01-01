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Постер мультфильма Мой супер папа
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Мой супер папа

, 2017
Россия / анимация, комедия, приключения, семейный / 18+
Постер мультфильма Мой супер папа

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О фильме

«Мой супер папа» - это новый отечественный мультфильм, созданный начинающими российскими режиссёрами Виктором Глушихиным, Станиславом Шаховым и Ольгой Балуниной («Маша и Медведь»). Героев озвучили небезызвестные актёры, среди которых Тимур Родригез («Мамы 3»), Константин Хабенский («Время первых», «Коллектор»), Алексей Колган («Князь Владимир», сериал «Кухня»), Дарья Мельникова (сериал «Папины дочки», «С пяти до семи») и другие.

Фильм «Мой супер папа» расскажет историю непростых взаимоотношений профессора Селезнёва с его дочерью-подростком Алисой. Когда-то она целыми днями с большим любопытством проводила всё время в папиной лаборатории, а теперь у неё совсем другие интересы. Совсем скоро в город приедет звезда - Уэм Гир, который занимает все мысли современных подростков. И тут Селезнёв решает вернуть внимание дочери, чего бы ему это ни стоило.

 

- Мультфильм основан на книгах Кира Булычёва

- Мультфильм «Мой супер папа» создан компанией Mirsand Ltd., которая является эксклюзивным дистрибьютором проектов Тимура Бекмамбетова

- Фильм является полнометражным дебютом для всех его трёх режиссёров

Профессор Селезнев не может найти контакт со своей 13-летней дочерью Алисой. Ведь она уже не та маленькая девочка, которая с радостью проводила свое свободное время в папиной лаборатории и помогала во всем. Алиса выросла, и у нее теперь свои интересы. Все мысли девушки заняты предстоящим концертом кумира всех подростков — галактической мегазвезды Уэма Гира. А собственный отец кажется Алисе неудачником.

Селезневу придется пройти через множество невероятных приключений, чтобы снова стать для Алисы настоящим другом.

В ролях

Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Алексей Колган
Алексей Колган
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Василиса Савкина
Василиса Савкина
Режиссер Виктор Глухушин, Станислав Шахов, Ольга Баулина
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Год выпуска 2017

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
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