«Мой супер папа» - это новый отечественный мультфильм, созданный начинающими российскими режиссёрами Виктором Глушихиным, Станиславом Шаховым и Ольгой Балуниной («Маша и Медведь»). Героев озвучили небезызвестные актёры, среди которых Тимур Родригез («Мамы 3»), Константин Хабенский («Время первых», «Коллектор»), Алексей Колган («Князь Владимир», сериал «Кухня»), Дарья Мельникова (сериал «Папины дочки», «С пяти до семи») и другие.

Фильм «Мой супер папа» расскажет историю непростых взаимоотношений профессора Селезнёва с его дочерью-подростком Алисой. Когда-то она целыми днями с большим любопытством проводила всё время в папиной лаборатории, а теперь у неё совсем другие интересы. Совсем скоро в город приедет звезда - Уэм Гир, который занимает все мысли современных подростков. И тут Селезнёв решает вернуть внимание дочери, чего бы ему это ни стоило.