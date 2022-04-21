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Алена Долецкая
Алена Долецкая
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Алена Долецкая
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Дата рождения
10 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Алена Долецкая
Родился 10 января 1955 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алена Долецкая
Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения
2022, Россия
7.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
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Видео: Любовь Аксенова и другие артисты рассказывают о своих персонажах из мультфильма «Бука. Мое любимое чудище»
Прокат стартует уже через неделю.
Написать
21 апреля 2022 15:31
Российский мультфильм «Бука. Мое любимое чудище» выйдет в американский прокат
Также проект приобрели в других странах мира.
Написать
14 октября 2021 11:50
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