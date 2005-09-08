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Гол!, 2005

2005 / Великобритания / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Латиноамериканец Сантьяго Муньес живет и работает в Лос-Анджелесе, но его главная мечта – это стать профессиональным футболистом. Однажды его замечает бывший футболист Глен Фой. Он обещает Сантьяго, что организует ему просмотр перед главным тренером команды «Ньюкасл Юнайтед», но для этого Муньесу надо приехать в Англию. Обстоятельства складываются против, но Сантьяго решает идти к своей мечте до конца.

  • Роль Сантьяго изначально должен был сыграть Диего Луна, но в итоге он занялся другими проектами. Прежде чем согласиться на эту роль, Куно Беккер позвонил Диего, чтобы узнать, почему тот отказался от роли.
  • Солист рок-группы AC/DC Брайан Джонсон появляется в роли самого себя и играет одного из фанатов «Ньюкасл Юнайтед». В Англии болельщиков этой команды часто называют «Джорджи», и Джонсон до участия в AC/DC пел в составе группы с таким же названием. 
  • В фильме показаны команды, спонсором которых является фирма Adidas. Если бы продюсеры пришли к соглашению с Nike, то были бы показаны другие команды. 
  • Одна из ролей должна была достаться Стеллану Скарсгарду, но он отказался от участия, когда узнал, что проект покинул режиссер Майкл Уинтерботтом. Он заявил, что «единственной причиной, по которой [он] хотел сниматься в фильме, была работа с Уинтерботтомом».

Как и миллионы детей по всему свету, Сантьяго мечтает стать профессиональным футболистом. Он живет в Лос-Анджелесе и все это для него лишь мечта. Однако в один прекрасный день, по невероятному стечению обстоятельств, у него появляется шанс быть отобранным в "Ньюкасл", клуб английской премьер-лиги.

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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 ноября 2005
Премьера в мире 8 сентября 2005
Возраст 12+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэнни Кэннон
В ролях
Куно Беккер
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Марсель Юреш
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Анна Фрил
Анна Фрил
Все актеры и съемочная группа
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Кадры из фильма Все кадры
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