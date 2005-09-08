Гол!, 2005

Латиноамериканец Сантьяго Муньес живет и работает в Лос-Анджелесе, но его главная мечта – это стать профессиональным футболистом. Однажды его замечает бывший футболист Глен Фой. Он обещает Сантьяго, что организует ему просмотр перед главным тренером команды «Ньюкасл Юнайтед», но для этого Муньесу надо приехать в Англию. Обстоятельства складываются против, но Сантьяго решает идти к своей мечте до конца.