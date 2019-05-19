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Диего Марадона Диего Марадона
Киноафиша Фильмы Диего Марадона
Diego Maradona

Диего Марадона, 2019

2019 / Великобритания
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Документальная лента о легендарном футболисте.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм рассказывает о жизни и становлении легендарного футболиста. Марадона был гениальным игроком, заслуженным идолом аргентинских болельщиков. Новые победы и достижения были его смыслом жизни, своеобразным наркотиком, двигавшим спортсмена вперед. В 1986 году аргентинец завоевал титул чемпиона мира.

  • Для оскароносного режиссера Азифа Кападиа фильм о Диего был третьей документальной кинолентой о гениях, заключительной картиной в трилогии.
  • Фильм монтировался из фрагментов личного видеоархива Марадоны, который насчитывает более 500 часов материала. Огромная часть ранее нигде не фигурировала и рассказывает не только о спорте, но и о личных событиях в жизни культового футболиста.
  • Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет через год после выхода фильма, прожив три недели после нейрохирургического вмешательства из-за субдуральной гематомы.
  • Критики высоко оценили работу режиссера, отметив фильм как многогранный, сумевший передать противоречивые черты характера главного персонажа.
  • Ранее о легендарной личности зрителю рассказывал Эмир Кустурица, снявший биографическую киноленту «Марадона» в 2008 году.

Харизматичный аргентинец Диего Марадона был гением на поле, и за его пределами к нему относились как к божеству. Он любил побеждать вопреки всему и заплатил за это высокую цену. Новый фильм оскароносного режиссера Азифа Кападиа – это невероятная история, сотканная из 500 часов эксклюзивного материала из личного архива футболиста.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 8 октября 2019
Премьера в мире 19 мая 2019
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Азиф Кападиа
Азиф Кападиа
В ролях
Диего Марадона
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Диего Марадона 5 постеров
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Диего Марадона
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саундтрек фильма Диего Марадона
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21 апреля 2022 13:35
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