Диего Марадона, 2019

Документальный фильм рассказывает о жизни и становлении легендарного футболиста. Марадона был гениальным игроком, заслуженным идолом аргентинских болельщиков. Новые победы и достижения были его смыслом жизни, своеобразным наркотиком, двигавшим спортсмена вперед. В 1986 году аргентинец завоевал титул чемпиона мира.
Харизматичный аргентинец Диего Марадона был гением на поле, и за его пределами к нему относились как к божеству. Он любил побеждать вопреки всему и заплатил за это высокую цену. Новый фильм оскароносного режиссера Азифа Кападиа – это невероятная история, сотканная из 500 часов эксклюзивного материала из личного архива футболиста.