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Джефф Цимбалист
Джефф Цимбалист
Jeff Zimbalist
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Джефф Цимбалист
Jeff Zimbalist
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Дата рождения
15 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джефф Цимбалист
Режиссер. Родился 15 августа 1978 года. Нортгемптон, Массачусетс, США.
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Фильмография Джефф Цимбалист
Пеле: Рождение легенды
биография, спорт
2016, США
7.0
Болливуд: величайшая история любви
документальный
2011, Индия
6.0
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