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Милтон Гонсалвис
Милтон Гонсалвис
Milton Gonçalves
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Милтон Гонсалвис
Milton Gonçalves
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Дата рождения
9 декабря 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Милтон Гонсалвис
Родился 9 декабря 1933 года. Монти-Санту-ди-Минас, Минас-Жерайс, Бразилия.
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Фильмография Милтон Гонсалвис
Приключения красного самолетика
семейный, анимация, комедия
2016, Бразилия
5.0
Серебряная пропасть
драма
2011, Бразилия
6.0
Поцелуй женщины-паука
драма
1985, США / Бразилия
7.0
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