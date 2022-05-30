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Милтон Гонсалвис
Милтон Гонсалвис Milton Gonçalves
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Милтон Гонсалвис

Milton Gonçalves

Дата рождения
9 декабря 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 мая 2022
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Актер озвучки

Биография Милтон Гонсалвис

Родился 9 декабря 1933 года.  Монти-Санту-ди-Минас, Минас-Жерайс, Бразилия.

Популярные фильмы

Пеле: Рождение легенды 7.6
Пеле: Рождение легенды (2016)
Чeтыре дня в сентябре 7.4
Чeтыре дня в сентябре (1997)
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука (1985)

Фильмография Милтон Гонсалвис

Пишингинья - влюбленный в музыку 6.9
Пишингинья - влюбленный в музыку Pixinguinha, Um Homem Carinhoso
биография, драма, музыка 2021, Бразилия
Приключения красного самолетика 6.3
Приключения красного самолетика As Aventuras do Avião Vermelho
семейный, анимация, комедия 2016, Бразилия
Смотреть трейлер Рецензия
Пеле: Рождение легенды 7.6
Пеле: Рождение легенды Pelé: Birth of a Legend
биография, спорт 2016, США
Смотреть трейлер Рецензия
Серебряная пропасть 6.4
Серебряная пропасть O Abismo Prateado
драма 2011, Бразилия
Чeтыре дня в сентябре 7.4
Чeтыре дня в сентябре O Que é Isso, Companheiro?
боевик, драма, исторический 1997, Бразилия
Кикбоксер 3: Искусство войны 4.2
Кикбоксер 3: Искусство войны Kickboxer 3: The Art of War
боевик, спорт, триллер 1992, США
Дикая орхидея 4.5
Дикая орхидея Wild Orchid
мелодрама, драма 1990, США
Поцелуй женщины-паука 7.4
Поцелуй женщины-паука Kiss of the Spider Woman
драма 1985, США / Бразилия
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