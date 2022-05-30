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Фильмография
Милтон Гонсалвис
Milton Gonçalves
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Персоны
Милтон Гонсалвис
Милтон Гонсалвис
Milton Gonçalves
Дата рождения
9 декабря 1933
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
30 мая 2022
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Актер озвучки
Биография Милтон Гонсалвис
Родился 9 декабря 1933 года. Монти-Санту-ди-Минас, Минас-Жерайс, Бразилия.
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7.6
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Поцелуй женщины-паука
(1985)
Фильмография Милтон Гонсалвис
6.9
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Pixinguinha, Um Homem Carinhoso
биография, драма, музыка
2021, Бразилия
6.3
Приключения красного самолетика
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семейный, анимация, комедия
2016, Бразилия
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Рецензия
7.6
Пеле: Рождение легенды
Pelé: Birth of a Legend
биография, спорт
2016, США
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Рецензия
6.4
Серебряная пропасть
O Abismo Prateado
драма
2011, Бразилия
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Чeтыре дня в сентябре
O Que é Isso, Companheiro?
боевик, драма, исторический
1997, Бразилия
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Кикбоксер 3: Искусство войны
Kickboxer 3: The Art of War
боевик, спорт, триллер
1992, США
4.5
Дикая орхидея
Wild Orchid
мелодрама, драма
1990, США
7.4
Поцелуй женщины-паука
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драма
1985, США / Бразилия
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