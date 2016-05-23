«Пеле: Рождение легенды»: Рецензия Киноафиши

Ты владеешь мячом

Мало кто не слышал о человеке по прозвищу Пеле, который является, пожалуй, одним из величайших футболистов в истории. Начав профессиональную карьеру в 15 лет, он сумел стать трёхкратным победителем чемпионата мира в составе сборной. Кроме этого, Эдсон Арантис ду Насименту числится первым в самых разнообразных рейтингах всех времён и является рекордсменом не только по мировому первенству. Странно, что про такого человека до сих пор не сняли биографию, ведь он даже был признан «национальным достоянием» в своей родной Бразилии. Сейчас футболисту уже 75 лет, однако он всё равно продолжает вести активную жизнь, несмотря на то, что завершил карьеру. Но теперь поклонники Пеле смогут узнать, с чего же начиналась история их кумира.

Футболист по прозвищу Пеле, история которого легла в основу фильма «Пеле: Рождение легенды»

Постановщиками байопика о легендарном футболисте выступили братья Джефф и Майкл Цимбалисты, которые до этого сняли картину «Два Эскобара», повествующую о наркобароне и спортсмене. Режиссёры – не самые известные, зато актёрский состав собрался в фильме более узнаваемый. Здесь вам и ветеран кино Винсент Д’Онфорио, и обладатель «Пальмовой ветви» Родриго Санторо, и жгучий, молодой мексиканец Диего Бонета, который постепенно мигрирует из телесериалов на большие экраны. Ну а заветная роль самого Пеле досталась дебютантам Леонардо Лима Карвальо и Кевину де Паула, соответственно, играющим главного героя помладше и постарше.

Актёры из фильма «Пеле: Рождение легенды»

Началась история будущего чемпиона, как это принято, с поражения. Но только не его собственного, а национального. В 1950 году Бразилия проиграла в чемпионате мира Уругваю, после чего маленький Пеле поклялся своему убитому горем отцу, футболисту в отставке, что однажды он принесёт своей стране победу. На этом несчастья для героя не заканчиваются. Над ним постоянно издеваются богатые дети, его семья живёт за чертой бедности, а тут ещё случается ужасная трагедия, после которой Пеле надолго прекращает заниматься спортом. Однако став подростком, отец начинает обучать сына, и в итоге тот попадает в настоящую команду. Но и это не избавляет его от постоянных неудач, ведь мальчик привык играть, используя древнейший бразильский стиль, который не приемлет его новый тренер.

Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды»

Как вы догадались, ничто не смогло сломить главного героя на его пути к победе. И дело даже не в том, что биографию Пеле можно запросто прочитать. Суть в том, что сценарий представляет собой тот самый классический скелет о становлении героя, со всеми прилагающимися к нему тканями и органами. Авторы постоянно сталкивают парня лицом к лицу с драмами разного калибра, дабы под конец он закалился ими настолько, что никакого другого исхода, кроме как победы, ты и не ждёшь. Он падает, поднимается, снова падает и встаёт, чтобы в итоге принять свою истинную природу. Его история, безусловно, достойна того, чтобы восхищаться, однако посыл о том, как важно ценить свою уникальность, уже столько раз достигал слуха и зрения, что успел немного приесться. Хотя, чего ещё ждать от фильма, который нацелен в основном на футбольных фанатов, вдоль и поперёк изучивших фантастические особенности игры Пеле.

Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды»

Хочется всё же похвалить постановщиков за очень яркое и красочное визуальное исполнение. Хоть и количество слоу-моушен сцен в нём зашкаливает, здесь они действительно необходимы и приемлемы. Уследить за всеми тонкостями футбольного матча в реальной жизни практически невозможно, но в этом фильме можно рассмотреть всё в мельчайших деталях и в замедленном темпе. Вполне возможно, что после увиденного даже равнодушные к футболу не откажутся посмотреть пару игр, если представится возможность. В остальном же «Пеле: Рождение легенды» впечатления не производит. Сюжетная схема хоть и грамотная, но выполнена без особой глубины. Да и тема картины, как ни крути, сужает рамки потенциальной аудитории до заядлых болельщиков и им подобных, а потому вряд ли привлечёт внимание рядового зрителя.

Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды»

В российском прокате с 23 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пеле: Рождение легенды»

Трошина Олеся