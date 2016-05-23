«Пеле: Рождение легенды»: Рецензия Киноафиши
Ты владеешь мячом
Мало кто не слышал о человеке по прозвищу Пеле, который является, пожалуй, одним из величайших футболистов в истории. Начав профессиональную карьеру в 15 лет, он сумел стать трёхкратным победителем чемпионата мира в составе сборной. Кроме этого, Эдсон Арантис ду Насименту числится первым в самых разнообразных рейтингах всех времён и является рекордсменом не только по мировому первенству. Странно, что про такого человека до сих пор не сняли биографию, ведь он даже был признан «национальным достоянием» в своей родной Бразилии. Сейчас футболисту уже 75 лет, однако он всё равно продолжает вести активную жизнь, несмотря на то, что завершил карьеру. Но теперь поклонники Пеле смогут узнать, с чего же начиналась история их кумира.
Постановщиками байопика о легендарном футболисте выступили братья Джефф и Майкл Цимбалисты, которые до этого сняли картину «Два Эскобара», повествующую о наркобароне и спортсмене. Режиссёры – не самые известные, зато актёрский состав собрался в фильме более узнаваемый. Здесь вам и ветеран кино Винсент Д’Онфорио, и обладатель «Пальмовой ветви» Родриго Санторо, и жгучий, молодой мексиканец Диего Бонета, который постепенно мигрирует из телесериалов на большие экраны. Ну а заветная роль самого Пеле досталась дебютантам Леонардо Лима Карвальо и Кевину де Паула, соответственно, играющим главного героя помладше и постарше.
Началась история будущего чемпиона, как это принято, с поражения. Но только не его собственного, а национального. В 1950 году Бразилия проиграла в чемпионате мира Уругваю, после чего маленький Пеле поклялся своему убитому горем отцу, футболисту в отставке, что однажды он принесёт своей стране победу. На этом несчастья для героя не заканчиваются. Над ним постоянно издеваются богатые дети, его семья живёт за чертой бедности, а тут ещё случается ужасная трагедия, после которой Пеле надолго прекращает заниматься спортом. Однако став подростком, отец начинает обучать сына, и в итоге тот попадает в настоящую команду. Но и это не избавляет его от постоянных неудач, ведь мальчик привык играть, используя древнейший бразильский стиль, который не приемлет его новый тренер.
Как вы догадались, ничто не смогло сломить главного героя на его пути к победе. И дело даже не в том, что биографию Пеле можно запросто прочитать. Суть в том, что сценарий представляет собой тот самый классический скелет о становлении героя, со всеми прилагающимися к нему тканями и органами. Авторы постоянно сталкивают парня лицом к лицу с драмами разного калибра, дабы под конец он закалился ими настолько, что никакого другого исхода, кроме как победы, ты и не ждёшь. Он падает, поднимается, снова падает и встаёт, чтобы в итоге принять свою истинную природу. Его история, безусловно, достойна того, чтобы восхищаться, однако посыл о том, как важно ценить свою уникальность, уже столько раз достигал слуха и зрения, что успел немного приесться. Хотя, чего ещё ждать от фильма, который нацелен в основном на футбольных фанатов, вдоль и поперёк изучивших фантастические особенности игры Пеле.
Хочется всё же похвалить постановщиков за очень яркое и красочное визуальное исполнение. Хоть и количество слоу-моушен сцен в нём зашкаливает, здесь они действительно необходимы и приемлемы. Уследить за всеми тонкостями футбольного матча в реальной жизни практически невозможно, но в этом фильме можно рассмотреть всё в мельчайших деталях и в замедленном темпе. Вполне возможно, что после увиденного даже равнодушные к футболу не откажутся посмотреть пару игр, если представится возможность. В остальном же «Пеле: Рождение легенды» впечатления не производит. Сюжетная схема хоть и грамотная, но выполнена без особой глубины. Да и тема картины, как ни крути, сужает рамки потенциальной аудитории до заядлых болельщиков и им подобных, а потому вряд ли привлечёт внимание рядового зрителя.
Кадр из фильма «Пеле: Рождение легенды»
В российском прокате с 23 июня 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Пеле: Рождение легенды»
Трошина Олеся