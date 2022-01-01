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Пеле: Рождение легенды
Пеле: Рождение легенды, 2016: актеры и роли
Pelé: Birth of a Legend
Пеле: Рождение легенды
2016 / США
Трейлер
7.8
Оцените
14
голосов
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Пеле: Рождение легенды, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джефф Цимбалист
Jeff Zimbalist
Майкл Цимбалист
Michael Zimbalist
В ролях
Винсент Д’Онофрио
Vincent D'Onofrio
Родриго Санторо
Rodrigo Santoro
Диего Бонета
Diego Boneta
Колм Мини
Colm Meaney
Сеу Жоржи
Seu Jorge
Андре Маттос
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