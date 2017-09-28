Наша рецензия

Крымская весна. То, что сегодня кажется фактом, хоть и противоречивым, в 2014 году было стихийно формировавшейся реальностью. После Евромайдана и установления нового украинского правительства между полуостровом и Киевом начало возрастать напряжение, подогреваемое прошлыми обидами, непониманием и взаимными обвинениями. И в этом обнуляющем все вокруг хаосе пытается не погаснуть маленькая искра любви Саши (Роман Курцын) из Севастополя и Алены (Евгения Лапова) из Киева. Практически не имея шансов…