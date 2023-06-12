«Трансформеры: Восхождение Звероботов»: Рецензия Киноафиши

В мировой прокат вышла новая картина «Трансформеры: Восхождение Звероботов», на этот раз основанная на мультсериале «Битвы Зверей». Это уже седьмой live-action-фильм франшизы, начавшейся в 1980-х годах.

На дворе 1994 год. Елена и Ной, профессиональные археологи, открывают новый мир, где встречаются с максималами, предаконами и террорконами.

Помните, как в «Трансформерах» 2007 года Оптимус Прайм толкал речь о человечестве? Конечно, смутно перед глазами пробегают кадры именно этого монолога, потому что визуал совершенно не фокусировался на персонаже. Вместо этого монтажная склейка ведет к общему плану, где герои Шайи ЛаБафа и Меган Фокс целуются на капоте машины марки Camaro. Другими словами, посылаем все эти машины куда подальше! Наверное, только в тот момент люди выиграли в первый и последний раз.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Человеческая жизнь слишком хрупкая, чтобы нормально вести диалог с неизвестными роботами и машинами. Люди всегда будут на один уровень ниже по сравнению с любой технологией, но любопытства им не занимать. Иногда, правда, оно слишком дорого обходится – ценой целой жизни. Будет ли когда-нибудь мир на земле, где человечество и машины будут соединяться воедино в целях создания настоящей гармонии? Никогда.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Это было еще понятно в псевдолирической сказке «Бамблби» (2018), где желтый трансформер подружился с Чарли из Калифорнии. Сформированные отношения между людьми и роботами всегда на одном волоске от краха и настоящего рока. В «Трансформерах: Восхождение Звероботов» спустя семь лет после предыдущей истории франшизы человеческое любопытство набирает обороты. Елена и Ной встречают максималов, предаконов и террорконов, перед их глазами то ли звери, то ли роботы только рады поучаствовать в конфликте и привнести бесконечный хаос в общество. Новый фильм – это разрушение всех устоявших канонов франшизы и сложное, конструктивное экшен-сумасшествие. Зато любители CGI-графики выйдут из зала кинотеатра окрыленными, почувствовав эйфорию после зрелища на экране.

Где же история, сюжет и драматургия? Они сотканы из кусочков, образов, ностальгии и референсов к прошлым фильмам франшизы. Только все-таки никакого отношения к главным картинам Майкла Бэя новый проект не имеет. Это полная перезагрузка, начало новой эпохи и поколения фанатов, модифицированный «Парк юрского периода» 2023 года. Однако назвать фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» официальным ребутом невозможно, потому что это всего лишь очередная инсталляция, грубо говоря, свеженькое DLC привычной и такой древней истории. По первому фильму еще рано судить, какая же из этого выйдет трилогия, потому что, кроме экшена и новых персонажей, больше ничего нет.

Трансформеры: Восхождение Звероботов

Единственной ниточкой, которая хоть как-то связывает картину с предыдущими частями, является «Бамблби» (2018). Хотя последний всего лишь отдаленно референсит фильмы Майкла Бэя и считается отдельной приквел-историей всей франшизы. Стоит ли обозначить «Бамблби» как первую картину новой трилогии? Конечно нет, но будущие фильмы точно расставят все по своим местам, в особенности – насколько циничным был Оптимус Прайм в начале истории.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» обязательны к просмотру тем, кто интересуется CGI-графикой в кино, а любители экшена будут только рады расслабить свой мозг, поедая попкорн во время самых опасных сцен. Большего данная картина предложить, увы, не может.