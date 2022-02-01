Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джон Ди Маджио
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Джон Ди Маджио
John Di Maggio
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Северный Плейнфилд, Нью-Джерси, США
Рост
192 см
Биография Джона Ди Маджио
Родился 4 сентября 1968 года. Северный Плейнфилд, Нью-Джерси, США.
Развернуть
Фильмография Джона Ди Маджио
Бен-10 против вселенной
боевик, приключения, анимация
2020, США
5.0
DC девчонки-супергерои: Межгалактические игры
комедия, анимация, фантастика, фэнтези, приключения, семейный
2017, США
6.0
Бэтмен: Убийственная шутка
фантастика, боевик, триллер, драма, криминал
2016, США
6.0
LEGO супергерои DC: Лига справедливости – вдали от Готэма
анимация
2016, США
6.0
Lego. Супергерои DC: Лига справедливости против Лиги Бизарро
боевик, приключения, анимация
2015, США
5.0
LEGO Супергерои DC Comics - Лига Справедливости: Атака Легиона Гибели
боевик, приключения, анимация
2015, США
6.0
Бэтмен: Под колпаком
боевик, анимация, криминал
2010, США
8.0
Супермен: Судный день
боевик, приключения, анимация
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix представил трейлер четвертого сезона анимационного сериала «Разочарование»
Принцесса-алкоголичка Бин и ее друзья, эльф и демон, отправляются в новые приключения.
Написать
1 февраля 2022 14:46
В трейлере мультфильма «Бэтмен: Смерть в семье» решается судьба Робина
Первая интерактивная анимационная лента Warner Bros.
Написать
29 июля 2020 15:10
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь