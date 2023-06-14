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Киноафиша Новости Создатели «Трансформеров: Восхождение Звероботов» планируют кроссовер с «G.I. Joe: Бросок кобры»

Создатели «Трансформеров: Восхождение Звероботов» планируют кроссовер с «G.I. Joe: Бросок кобры»

14 июня 2023 16:53
Создатели «Трансформеров: Восхождение Звероботов» планируют кроссовер с «G.I. Joe: Бросок кобры»

Действие фильма может развернуться за пределами Земли.

Режиссер Стивен Кейпл — младший и продюсер Лоренцо Ди Бонавентура рассказали о том, что планируют создать фильм-кроссовер франшиз «Трансформеры» и «G.I. Joe: Бросок кобры». Таким образом кинематографисты продолжат сюжетную линию, заданную в финале их фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»: в заключительных сценах картины главный герой Ноа Диаз (Энтони Рамос) встречает агента Берка (Майкл Келли), который предлагает ему и Автоботам присоединиться к организации G.I. Joe.

В новом интервью для Entertainment Weekly Бонавентура сказал, что собирается объединить оперативников G.I. Joe не только с Автоботами, но и со Звероботами:

«Мы вводим персонажей G.I. Joe в мир, над которым работаем, независимо от того, что будет происходить в сюжете далее. Мы также еще вернемся к Звероботам, поэтому я предполагаю, что в нашем следующем фильме появятся и Звероботы, и Автоботы и G.I. Joe».

Кейпл подтвердил его слова, но отметил, что полноценно раскрывать всю историю G.I. Joe в своей картине они не будут:

«В сиквеле «Трансформеров: Восхождение Звероботов» определенно будут задействованы некоторые персонажи G.I. Joe, но, возможно, в фильме не будет затронуто происхождение этой организации».

Режиссер также намекнул, что действие ленты может развернуться на других планетах:

«Героям предстоит большая миссия. Я думаю, это действительно здорово, что в нашей киновселенной существуют другие планеты с трансформерами. Это одна из причин, почему я представил Звероботов именно таким образом. Просто у меня есть чувство, что мы задержались на Земле. Может быть, нам пора найти новые интересные места для изучения. Возможно, стоит перенести сражения куда-нибудь еще».

Кейпл также не исключил, что в сиквеле появится и сам агент Берк. Он подчеркнул, что пока не решил, что делать с этим персонажем.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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