[первые реплики]

Том Шерборн Я просто хочу ненадолго уйти от всего этого.

мистер Кофлан [сидит за своим столом] Ну, на том острове не рай. Просто хочу убедиться, что ты понимаешь, на что подписываешься.

Том Шерборн С вашим разрешением, мистер Кофлан, вряд ли там будет сложнее, чем на Западном фронте.