Frank RoennfeldtПрощать нужно только один раз. А злиться — приходится целый день, каждый день, всё время. Нужно постоянно вспоминать плохое. Это слишком утомительно.
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Isabel Graysmark[в письме к своей дочери]Я обещала держаться от тебя подальше и сдержала слово. Как бы трудно мне ни было. Теперь меня нет. Вот почему у тебя это письмо. И оно приносит мне радость, потому что значит, что ты пришла нас найти. Я никогда не теряла надежды, что ты это сделаешь. Знание, что ты в безопасности и тебя любят, позволило нам жить своей жизнью вдали от тебя. Надеюсь, жизнь была к тебе добра. Надеюсь, ты сможешь простить меня за то, что скрывала тебя. И за то, что отпустила. Знай, что ты всегда была любима. -доп. строки
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Tom SherbourneОднажды, когда у тебя будет пятеро детей, которые будут бегать у тебя под ногами, всё это покажется сном.
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Tom SherbourneОна прекрасный ребёнок, но она нам не принадлежит. Мы не можем её оставить.
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Isabel GraysmarkЯ могу многое рассказать о себе. Мама учила меня играть на пианино.
Isabel GraysmarkНе очень хорошо. Братья ужасно дразнили меня, когда я играла. Я потеряла их обоих — на войне. Наверное, для родителей это так тяжело понять. Если жена теряет мужа, она становится вдовой, а если родители теряют ребёнка — для этого нет особого слова. Они всё равно остаются мамой или папой, даже если ребёнка больше нет. Иногда я думаю, а сестрой ли я теперь, когда братьев уже нет.
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Isabel GraysmarkТом, когда я впервые увидела тебя, мне показалось, что я тебя знаю, и я не могла перестать видеть нашу жизнь вместе; и как мы строим семью. Семью, которая не застряла в боли прошлого. Это очень красиво. И если ты спрашиваешь, действительно ли моё предложение ещё в силе... то мой ответ — да. Да. Тысячу раз да.
Tom SherbourneДелай со мной что хочешь. Я не прошу прощения. Моя жена — у неё не было выбора. Прояви к ней хоть немного милосердия.
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[первые реплики]
Том ШерборнЯ просто хочу ненадолго уйти от всего этого.
мистер Кофлан[сидит за своим столом]Ну, на том острове не рай. Просто хочу убедиться, что ты понимаешь, на что подписываешься.
Том ШерборнС вашим разрешением, мистер Кофлан, вряд ли там будет сложнее, чем на Западном фронте.
мистер КофланО, в этом вы, наверное, правы. За каждый переезд платишь сам. Ты — работник замены, так что отпусков нет. Насколько я знаю, ты холост. Семьи нет. Это немного настораживает. Обычно одного мужчину на Янус не отправляют. Место довольно удалённое, и жена с семьёй — это не только утешение, но и реальная помощь. Но раз так, временно, через два дня уедешь в Порт Партажёз. Оттуда тебя отправят на Янус. Добро пожаловать в Службу маяков Содружества. Горжусь, что в наших рядах человек, который с таким отличием служил своей стране.