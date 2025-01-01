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Киноафиша Фильмы Свет в океане Цитаты из фильма Свет в океане

Цитаты из фильма Свет в океане

Frank Roennfeldt Прощать нужно только один раз. А злиться — приходится целый день, каждый день, всё время. Нужно постоянно вспоминать плохое. Это слишком утомительно.
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Isabel Graysmark [в письме к своей дочери] Я обещала держаться от тебя подальше и сдержала слово. Как бы трудно мне ни было. Теперь меня нет. Вот почему у тебя это письмо. И оно приносит мне радость, потому что значит, что ты пришла нас найти. Я никогда не теряла надежды, что ты это сделаешь. Знание, что ты в безопасности и тебя любят, позволило нам жить своей жизнью вдали от тебя. Надеюсь, жизнь была к тебе добра. Надеюсь, ты сможешь простить меня за то, что скрывала тебя. И за то, что отпустила. Знай, что ты всегда была любима. -доп. строки
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Tom Sherbourne Однажды, когда у тебя будет пятеро детей, которые будут бегать у тебя под ногами, всё это покажется сном.
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Tom Sherbourne Она прекрасный ребёнок, но она нам не принадлежит. Мы не можем её оставить.
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Isabel Graysmark Я могу многое рассказать о себе. Мама учила меня играть на пианино.
Tom Sherbourne Ты всё ещё играешь?
Isabel Graysmark Не очень хорошо. Братья ужасно дразнили меня, когда я играла. Я потеряла их обоих — на войне. Наверное, для родителей это так тяжело понять. Если жена теряет мужа, она становится вдовой, а если родители теряют ребёнка — для этого нет особого слова. Они всё равно остаются мамой или папой, даже если ребёнка больше нет. Иногда я думаю, а сестрой ли я теперь, когда братьев уже нет.
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Isabel Graysmark Том, когда я впервые увидела тебя, мне показалось, что я тебя знаю, и я не могла перестать видеть нашу жизнь вместе; и как мы строим семью. Семью, которая не застряла в боли прошлого. Это очень красиво. И если ты спрашиваешь, действительно ли моё предложение ещё в силе... то мой ответ — да. Да. Тысячу раз да.
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Tom Sherbourne Иногда лучше оставить прошлое в прошлом.
Isabel Graysmark Если я не могу говорить о прошлом, можно ли говорить о будущем?
Tom Sherbourne Мы не можем по-настоящему говорить о будущем, если задуматься. Мы можем говорить только о том, что воображаем или желаем. Это не одно и то же.
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Isabel Graysmark Возьми меня с собой на Януc.
Tom Sherbourne Что?
Isabel Graysmark Я хочу увидеть это место. Хочу знать, где ты прячешься.
Tom Sherbourne Боюсь, это против правил Содружества. Единственная женщина, которой разрешено быть на Януcе — жена смотрителя.
Isabel Graysmark Тогда выйди за меня.
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Tom Sherbourne Иногда лучше оставить прошлое в прошлом...
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Isabel Graysmark Чего ты тогда желаешь?
Tom Sherbourne Жить. Вот этого мне и хватит, я думаю.
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Tom Sherbourne Грехи рано или поздно догоняют тебя...
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Tom Sherbourne Делай со мной что хочешь. Я не прошу прощения. Моя жена — у неё не было выбора. Прояви к ней хоть немного милосердия.
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[первые реплики]
Том Шерборн Я просто хочу ненадолго уйти от всего этого.
мистер Кофлан [сидит за своим столом] Ну, на том острове не рай. Просто хочу убедиться, что ты понимаешь, на что подписываешься.
Том Шерборн С вашим разрешением, мистер Кофлан, вряд ли там будет сложнее, чем на Западном фронте.
мистер Кофлан О, в этом вы, наверное, правы. За каждый переезд платишь сам. Ты — работник замены, так что отпусков нет. Насколько я знаю, ты холост. Семьи нет. Это немного настораживает. Обычно одного мужчину на Янус не отправляют. Место довольно удалённое, и жена с семьёй — это не только утешение, но и реальная помощь. Но раз так, временно, через два дня уедешь в Порт Партажёз. Оттуда тебя отправят на Янус. Добро пожаловать в Службу маяков Содружества. Горжусь, что в наших рядах человек, который с таким отличием служил своей стране.
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Sergeant Vernon Knuckey Если я задам тебе вопрос, ты ответишь на него. Ты меня понял?
Tom Sherbourne Если ты задашь мне вопрос, я отвечу.
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