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Свет в океане Свет в океане
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The Light Between Oceans Свет в океане 2016 / США / Новая Зеландия
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Свет в океане»

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Наша рецензия

В этом году кинокомпания DreamWorks занималась производством целых трёх фильмов, которые претендуют на высокую оценку. Один из них – «Большой и добрый великан» («The BFG», реж. Стивен Спилберг) – уже вышел (правда, его оценки варьируются от «очень хорошо» до «ужасно»), другой – «Девушка в поезде» («The Girl on the Train», реж. Тейт Тэйлор) – только на подходе. Сейчас же в прокате появится картина…

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Валентин 6 сентября 2016, 19:42
Свет в океане.
Пронзительный фильм о любви и отношениях двух людей.
И в самом деле, на этом можно вполне заканчивать впечатление от этой киноленты.
Права слова, это фильм на два ведра и блюдце слез.
Люди выходившие с показа как в один голос говорили душещипательно, трепетно, аж до слез пробрало. Так и виделись такие эпитетные короткие фразы в звездочках и ажурных окантовках, как цитаты кинокритиков на постерах разных фильмов.
И, если честно, совсем не хочется разбирать фильм по косточкам, искать там аллегории и символизм в кадрах, объектах, моментах. А безусловно они там есть, жанр обязывает. Искать какой то очень глубокий смысл, подтекст, коего (да все таки одну косточку упомянуть придётся) не так и много.
Хочется лишь уплыть в эту историю и прожить её вместе с героями, пропитаться чувствами и просто вспоминать после сеанса об этом сентиментальном, лиричном и драматическом фильме о любви, чувствах, поступках и не простых решениях.
6 сентября 2016, 19:42 Ответить
Ксюша Сабор 7 сентября 2016, 12:00
Оценка
Такого качественного кино я не видела давно! Я была на закрытом предпоказе 5 сентября на "Ленфильме", за что большое спасибо организаторам и партнёрам показа, кинокартина демонстрировалась на языке оригинала с русскими субтитрами. Главных героям и сочувствуешь и осуждаешь, но в тоже время думаешь, а как бы ты сам поступил на их месте, пройдя те испытания, что выпали на их долю?
Красивые натуральные съёмки, великолепная игра актёров, сюжет, который не оставляет равнодушным, под конец я едва не плакала. Кстати в фильме сцена, где герой Майкла Фассбендера, обнимал свою экранную жену со слезами на глазах, закрыв и открыв их, напомнила мне похожую сцену из фильма "Джейн Эйр" 2011 года, где также сыграл Фассбенде, прямо точь в точь! Любителям качественного кино однозначно рекомендую! 10 из 10!
7 сентября 2016, 12:00 Ответить
viewsonic 12 сентября 2016, 14:42
хрень какаято. главный герой пять лет растил приемную дочь чтобы ненадолго приехав на материк сдать ее полису расчувствовавшись изза горя биологической матери (на минуточку молодой симпатичной вдовы). ничего душещипательного в этом нет, тупоумие как есть и все. и ладно бы довели драм линию до логического завершения (предательство мужа, потеря ребенка - должна быть ответка и драм развязка) но без всепрощения и понимания теперь никак поэтому его жена странным образом его прощает, те вот только что женщина не находит себе места изза того что отобрали ребенка а потом одномоментно линия партии меняется, на первом месте оказывается муж и любовь а ребенок это как бы уже все, ну вот так получилось что ж делать, не ребенок и был....
виды красивые, декорации красивые, свитерочки у жены всякие вязанные симпатичные (непонятно правда как в такой красоте по хозяйству одна и без стиральной машины крутилась ну то ладно). вобщем 3 из 5 с натяжкой.
12 сентября 2016, 14:42 Ответить
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