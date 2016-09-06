Наша рецензия

В этом году кинокомпания DreamWorks занималась производством целых трёх фильмов, которые претендуют на высокую оценку. Один из них – «Большой и добрый великан» («The BFG», реж. Стивен Спилберг) – уже вышел (правда, его оценки варьируются от «очень хорошо» до «ужасно»), другой – «Девушка в поезде» («The Girl on the Train», реж. Тейт Тэйлор) – только на подходе. Сейчас же в прокате появится картина…