Если скучаете по «Прибытию» и «Бегущему по лезвию» — вот 7 фантастических фильмов, которые пылятся на полке и ждут вас

Самый кассовый фильм по Стивену Кингу собрал в прокате 704 млн долларов: на съемки хоррора потратили сущие копейки

Почти 20 лет этот фильм считали худшим из всех рождественских комедий: и только сейчас он обрел популярность

Простой тест для тех, кто хорошо отметил Рождество: выберите злодея «Бондианы» и узнайте ваш тип личности

Забудьте про Голливуд: 3 российских триллера заставят вцепиться в диван с первой минуты – у всех рейтинг не ниже 7.1

Кто чаще всего снимался у Рязанова: миллионы ответят — Гафт, и будут неправы

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

«Белла Рэмси, что с лицом?»: первая замена актера в 3-м сезоне «Одни из нас» подтверждена

Киноляп или тайное послание Рязанова? Повторяющаяся деталь в «Служебном романе» вызывает споры даже спустя 48 лет

«Самый бездарный, 100%»: у этой кошмарной сказки рейтинг 1,1 — Бурунов открещивается, а Воробьев, наоборот, гордится